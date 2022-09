ERC irá a manifestación de 11S pero pide que no sea "contra independentistas"

Esquerra participará en la manifestación independentista que organiza la Asamblea Nacional Catalana (ANC) con motivo de la Diada del 11 de septiembre, pero ha pedido que la marcha sea "a favor de la independencia y no en contra de los independentistas".

El presidente de la Generalitat, el republicano Pere Aragonès, ha anunciado este viernes que no participará en esa manifestación independentista del 11S, después de que la presidenta de la ANC, Dolors Feliu, haya advertido en declaraciones a La Vanguardia de que si Aragonès no va a la manifestación de la Diada significará que "no está implicado con la independencia".

Aragonès, que en la última Diada sí acudió a la manifestación y fue increpado por algunos asistentes, cree que no sería "coherente" por su parte ir a esta marcha, teniendo en cuenta cómo la plantea la ANC, ya que una movilización contra el papel de los partidos independentistas y del Govern, y no contra el Estado, "profundiza en las divergencias del independentismo", han señalado fuentes de la Generalitat.

Horas después, ERC ha confirmado que estará presente, "como siempre", en "todos los actos" de la Diada, entre ellos en la manifestación de la ANC, a la que acudirán miembros de la dirección, cargos electos y militancia, entre ellos la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, según han explicado fuentes del partido.

En cualquier caso, la formación republicana ha señalado que le "gustaría" que "cualquier entidad que convoca una manifestación lo haga a favor de la independencia y no en contra de los independentistas".

Este año, la manifestación del 11 de septiembre por la tarde en Barcelona partirá de la avenida Paral·lel, transcurrirá por el Moll de la Fusta y el paseo de Isabel II, hasta la avenida del Marquès d'Argentera, un recorrido con el que la ANC pretende denunciar el "colonialismo" español y presionar a ERC y JxCat para que no aparquen el proceso independentista.