ERC intenta por tercera vez que el Congreso rebaje a 16 años la edad de votar

ERC va a insistir, tras dos intentonas anteriores que no salieron adelante, en reclamar en el Congreso la rebaja a 16 años de la edad mínima para votar, una iniciativa parlamentaria -la primera que formula en esta legislatura- que con la nueva composición de la Cámara confía en que sea aprobada.

El cambio exige una reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) que la formación republicana plantea a partir de sendas proposiciones de ley registradas simultáneamente en el Congreso y en el Senado y que este jueves han sido presentadas públicamente por dirigentes juveniles de ERC.

La diputada Marta Rosique y portavoz del Jovent Republicà, Pau Morales, han defendido este tercer intento de ERC por facilitar el derecho al voto a los jóvenes mayores de 16 años en un acto celebrado ante la escalinata del Congreso y en el que ha participado un grupo de militantes de las juventudes de Esquerra Republicana, acompañados del portavoz parlamentario en la Cámara, Gabriel Rufián.

Sus argumentos en favor de la rebaja de la edad para votar son los mismos que esgrimieron en 2016 en las dos ocasiones anteriores en que se estudió el asunto en el Congreso: si la edad mínima para trabajar, tributar o adquirir responsabilidad penal es de 16 años, también lo debería ser para votar.

Morales ha manifestado que "no tiene sentido" que los jóvenes de esta edad que "hoy pueden trabajar y que hoy tienes obligaciones penales" no puedan sin embargo "opinar y no tener derecho al voto en temas que les afectan como la salud, el trabajo o la vivienda".

La diputada Marta Rosique ha recordado por su parte que se trata de una "reivindicación histórica" de ERC y de los movimientos juveniles.

Ha subrayado que el Consejo de Europa respalda bajar a 16 años la edad para votar, al igual que el Parlament de Cataluña, y que este umbral ya está en vigor en países europeos como Austria, lo defiende el Foro Europeo de Juventud y el Consell Nacional de Joventut de Catalunya.

Rosique ha anticipado que si su propuesta obtuviera el respaldo de las mismas formaciones políticas que la apoyaron en 2016 la proposición de ley orgánica se aprobaría, al extrapolar el sentido de aquellos votos a la composición actual del Congreso, donde puede conformarse una mayoría con partidos de izquierda.

En este sentido, ha asegurado que el PSOE y Unidas Podemos "se han comprometido a garantizar el debate sobre el derecho a voto a los 16 años" y confía en que vuelvan a votar igual que lo hicieron en noviembre de 2016, cuando la toma en consideración fue rechazada tan solo por cinco votos de diferencia.

Entonces respaldaron su tramitación el PSOE, Unidas Podemos, ERC y PDeCAT y se opusieron el PP, Ciudadanos y el PNV.