ERC felicita a Borràs por su elección pero reprocha su obsesión de atacarle

Pregunta a JxCat si investirían a Aragonès o a Iceta: "¿Qué hará JxCat cuando llegue el momento?"

La secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha felicitado este lunes a la portavoz de JxCat en el Congreso, Laura Borràs, por su elección como candidata a la Presidencia de la Generalitat, pero ha reprochado su "obsesión de atacar a ERC".

Lo ha dicho en rueda de prensa telemática junto al coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, después de que Borràs haya afirmado que no es suficiente con proclamarse como independentista, sino demostrarlo, y haya avisado a ERC de que "quien pacta con partidos que no son independentistas, no está trabajando para conseguir la independencia".

Vilalta ha pedido no equivocarse de adversario, ya que considera que es el Estado y no otros partidos independentistas: "No compartimos esta obsesión de atacar a ERC por parte de representantes de JxCat. Somos compañeros de viaje y, por lo tanto, pongámonos a trabajar en aquello que nos puede hacer fuertes, que es trazar la unidad estratégica, buscar el máximo de alianzas y trabajar para avanzar en el camino hacia la república catalana".

La dirigente republicana ha rechazado entrar "en el juego de quién es más independentista" y ha emplazado a JxCat a ocuparse del espacio del centro derecha para lograr el mejor resultado posible para el independentismo en los comicios previstos el 14 de febrero.

ALIANZAS

También ha recalcado que ERC tiene claro que la prioridad en las alianzas después de las elecciones es pactar con partidos independentistas sin renunciar a ampliarlas a formaciones con los que se "comparte parte del camino", como la defensa del derecho a la autodeterminación, pero ha insistido en que no pactarán con el PSC.

En este sentido, ha preguntado si JxCat tiene tan claro como ERC que no pactará con el PSC tras las elecciones: "Si esto va, como parece que va como apuntan las encuestas, entre Pere Aragonès y Miquel Iceta, ¿qué hará JxCat cuando llegue el momento?".

"La pregunta que lanzamos es si esto el resto de formaciones independentistas también lo tienen claro. Porque aquí los últimos que han pactado últimamente con el PSC en la Diputación de Barcelona es justamente JxCat para excluir a ERC", ha advertido.