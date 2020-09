ERC ve extraño que JxCat hable de usurpación pudiendo convocar elecciones

El líder de ERC en el Parlament, Sergi Sabrià, ha expresado su "extrañeza" por el hecho de que a JxCat la preocupe una posible usurpación de funciones de presidente por parte del vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, cuando tiene la posibilidad de convocar elecciones y reducir la provisionalidad.

En una rueda de prensa en el Parlament, el presidente del grupo de ERC en la cámara catalana se ha referido al temor expresado este martes por un portavoz de JxCat a que Aragonès pudiera usurpar funciones que tiene asignadas el presidente de la Generalitat, Quim Torra, si éste resulta inhabilitado por el Tribunal Supremo.

Según Sabrià, "nadie de ERC se aprovechará de la represión para usurpar funciones que no le corresponden", y ha insistido en la necesidad de que las fuerzas independentistas negocien "un acuerdo global" sobre cuál tiene que ser la respuesta a la inhabilitación de Torra si esta se produce.

"Aragonès -ha precisado- no tiene intención de hacer de presidente, seguirá trabajando por Cataluña como vicepresidente, por lo que (los dirigentes de JxCat) no tienen nada que temer, asumirá el rol que corresponda para tirar adelante una situación que ERC no quería que se produjera".

Es más, ha subrayado Sabrià, "no habrá usurpación de funciones, ni se quiere robar el espacio de otro" y, en este sentido, ha recordado a JxCat que ERC defiende que haya "un tiempo de provisionalidad muy corto".

Para los republicanos, lo mejor sería que se convoquen las elecciones lo antes posible, porque el tiempo de provisionalidad duraría sólo 54 días "en lugar de los casi cinco meses" que puede durar si Torra es inhabilitado sin antes haber convocado los comicios.

En este punto, el líder de ERC en el Parlament ha confesado que le resulta "extraño" que JxCat hable ahora de usurpación de funciones, cuando tiene la posibilidad de convocar las elecciones y reducir la situación de provisionalidad al mínimo.

La perplejidad de los republicanos se extiende al hecho de que a algún grupo le pueda preocupar cómo se pueden hacer las sesiones de control sin el presidente.

"Encontraremos la forma de dar respuesta a las peticiones de la oposición -ha puntualizado Sabrià-, puesto que hay muchas vías de control al Govern, pero queremos insistir una vez más en que si se convocan las elecciones y estas se hacen en 54 días, no habría sesiones de control y, por tanto, un problema menos". EFE