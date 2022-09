ERC exige a Moncloa una rectificación sobre infiltraciones: "Es gravísimo"

La secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha exigido una "rectificación" inmediata respecto a las infiltraciones policiales y la "vinculación entre independentismo y terrorismo", y hará llegar su "malestar" al Ejecutivo español, a la espera de otras posibles acciones.

La entidad Òmnium Cultural ha denunciado este lunes que el Ministerio del Interior justifica las "infiltraciones ilegales" de agentes en organizaciones juveniles del movimiento secesionista catalán "vinculando directamente el movimiento independentista con el terrorismo".

Òmnium se basa en la respuesta dada por el Ministerio del Interior al contencioso administrativo presentado por Òmnium Cultural ante la Audiencia Nacional a finales de julio, por la infiltración de agentes de policía en el Sindicato de Estudiantes de los Países Catalanes (SEPC) y en Jovent Republicà.

En rueda de prensa precisamente con la portavoz de Jovent Republicà, Kènia Domènech, Vilalta ha calificado de "hecho gravísimo" ese informe del Ministerio que "justifica las infiltraciones vinculando independentismo con terrorismo, un hecho inaceptable y que demuestra una vez más la guerra sucia y la represión".

La dirigente ha asegurado que ERC hará llegar su "malestar" y "exigencia inmediata de rectificación" al Gobierno y al ministro de Interior, como también emprenderá las iniciativas que sean necesarias en las distintas cámaras parlamentarias, como posibles peticiones de comparecencias.

No obstante, no ha avanzado cómo actuará ERC si no se produce una rectificación del Gobierno o si podría retirar su apoyo parlamentario: "No contemplamos que no haya una explicación rectificación del Ministerio. Veremos la reacción y qué medidas tomaremos".

A quien sí se ha dirigido directamente es al líder del PSC, Salvador Illa, y al ministro de Cultura, Miquel Iceta, para pedirles que indiquen su postura sobre estos hechos: "¿Creen que somos unos terroristas? ¿Comparten las intolerables declaraciones de Pedro Sánchez mostrando orgullo por haber aplicado el artículo 155 en Cataluña? ¿Se enorgullecen de la suspensión de las instituciones catalanas?", ha preguntado a los dirigentes del PSC.

Por su parte, Kènia Domènech ha coincidido en tildar de "muy grave y profundamente antidemocrática" la respuesta del Gobierno sobre las infiltraciones policiales, que "criminaliza la protesta y vulnera los derechos de Jovent y su militancia como organización política".