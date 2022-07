ERC exige "contenidos y compromisos" y no "prisa" para la mesa de diálogo

La secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha ironizado con que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tenga ahora "prisa" para convocar la mesa de negociación con la Generalitat, y ha reclamado que no solo haya urgencia, sino que también incluya "contenidos y compromisos".

En una entrevista ayer en El País, Sánchez aseguró que le gustaría reunir la mesa de diálogo Estado-Generalitat en julio y ha pedido a JxCat que asista, al tiempo que se mostró confiado en que el Tribunal Constitucional (TC) no revocará los indultos concedidos a los líderes independentistas.

En rueda de prensa en Barcelona, Vilalta se ha mostrado irónica con el hecho de que Sánchez "ahora tiene prisa" para reunir la mesa de diálogo, después de que no se reúna desde hace casi un año. "No solo debe haber prisa, que también la tenemos nosotros, sino también voluntad, compromisos y contenidos", ha afirmado.

La dirigente ha dejado claro que antes de reunir la mesa de negociación debe producirse "lo más pronto posible" la reunión entre presidentes del Gobierno y la Generalitat, ya que "es necesaria para reconstruir confianzas que nos permita retomar el proceso de negociación, que es la mejor vía para resolver el conflicto".

Además, con vistas a esas dos reuniones, ha instado asimismo a que los equipos de ambos ejecutivos trabajen para "concretar garantías y condiciones" de la agenda "antirrepresiva", como ERC recuerda que se acordó en la reciente reunión en la Moncloa entre los titulares de Presidencia de la Moncloa y de la Generalitat.

Por otro lado, Vilalta ha asegurado que a ERC le "gustaría" que JxCat se sume y "ayude" a la mesa de negociación, para ser "más fuertes".

"Si Junts está dispuesta a sumarse de forma sincera y honesta, adelante. Pero debe ser sincero y con toda la honestidad, y no para seguir poniendo trabas", ha avisado Vilalta.

Y en caso de que JxCat se mantenga en su posición de no asistir a la mesa de diálogo, que Vilalta ha dejado claro debe estar formada sí o sí por miembros de gobiernos y no representantes de partidos, la dirigente republicana les ha invitado a que, "como mínimo, no pongan todas las trabas que han puesto en estos meses, para dejar margen a que el proceso de negociación pueda dar sus frutos".