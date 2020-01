ERC está "razonablemente" satisfecho con el acuerdo porque se abre una "nueva fase" de diálogo con el Gobierno

El diputado de ERC en el Congreso, Joan Josep Nuet, ha asegurado que su formación se siente "razonablemente" satisfecha con el acuerdo alcanzado con el PSOE porque se abre una "nueva fase" de diálogo para la solución del conflicto catalán, tal y como ERC "había publicitado en su campaña electoral".

"Una nueva fase donde el diálogo fuese el que presidiera las soluciones a ese conflicto y parece, con el acuerdo, que estamos hoy más cerca que ayer", ha insistido Nuet en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, donde ha destacado que la finalidad de la mesa de negociación es que "haya una participación democrática y que la ciudadanía acabe decidiendo".

Según ha explicado, el proceso de negociación "no se hará en la habitación de un hotel, sino que será público y votará la ciudadanía" puesto que es el camino para "avanzar", según el diputado de ERC, hacia una democracia "parlamentaria y no judicial" y por tanto, en la que "no va a haber decisiones judiciales en política".

Nuet ha señalado además, que el diálogo entre iguales "no es ninguna cosa especial", sino que "lo que realmente demuestra que el país puede funcionar" es mantener un diálogo "entre diferentes". Desde su punto de vista, así es como puede haber un "futuro posible en el que se salga del bloqueo". "Hay que coger al toro por los cuernos y creo que el conjunto del Estado lo va a valorar positivamente", ha añadido.

