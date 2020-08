ERC emplaza al Gobierno a mover ficha en Cataluña y decretar una "amnistía"

La portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha emplazado este domingo al Gobierno de Pedro Sánchez a mover ficha para "solucionar democráticamente el conflicto" catalán, "dejar de mirar hacia otro lado" y decretar una "amnistía" para los líderes del 'procés'.

Así lo ha afirmado en unas declaraciones difundidas por ERC desde los exteriores de la cárcel de Lledoners (Barcelona), en las que ha denunciado que, "mientras la monarquía vive de la impunidad y de los aplausos de los poderes del régimen del 78", el independentismo está siendo "represaliado" con "cárcel y exilio".

"Esta es la diferencia en este Estado: los independentistas siguen en la cárcel, mientras al monarca corrupto se le aplaude por haber huido y él se ríe a la cara de la ciudadanía", ha protestado.

Según Vilalta, "solo hay una solución posible, que pasa por hacer política, seguir construyendo la república catalana y solucionar democráticamente el conflicto".

A su entender, "no hay otra alternativa, ningún otro camino posible para combatir esta monarquía corrupta y este Estado español fallido, que no sea construir la república catalana".

La solución, ha dicho la portavoz de ERC, pasa por dos "pilares" fundamentales, que son "la amnistía y la autodeterminación".

"El Gobierno español, autoproclamado como el más progresista de la historia y que en realidad es el más decepcionante de la historia, no puede mirar hacia otro lado, no puede seguir sin hacer nada para solucionar democráticamente este conflicto", ha remarcado.

Para Vilalta, "ahora es el momento de la política, de abandonar la vía judicial y la injusticia española".

"La amnistía es una decisión política que solo depende de este Gobierno del Estado español, que tiene que dejar de no hacer nada. No hacer nada en estos momentos no es ser neutral, sino que es apostar por la confrontación y la venganza", ha advertido.