ERC dice que la moción de censura de Abascal pretende "fagocitar" a Casado

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, interpreta que la moción de censura anunciada para septiembre por el líder de Vox, Santiago Abascal, no va dirigida contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sino contra el del PP, Pablo Casado, en busca de su "fagocitación".

Rufián ha arrancado su intervención en el pleno de la Cámara Baja para contestar a la intervención inicial de Sánchez sobre el último Consejo Europeo con un comentario irónico con el que ha constatado que "la derecha está de rebajas" por las últimas ideas lanzadas ayer desde la Comunidad de Madrid y hoy a cargo de Vox.

Porque si ayer "la extrema derecha", ha recalcado, ofreció una "cartilla de vacunas sin vacuna" lo cual supone "una medida terriblemente discriminatoria", hoy la "derecha extrema" ha planteado una moción de censura "que como todo el mundo sabe no va contra el señor Sánchez ni el señor Iglesias".

En opinión del diputado de ERC, la iniciativa de Santiago Abascal se dirige contra Pablo Casdo y forma parte de "esa operación de fagocitación" que Voz ha emprendido contra el Partido Popular.

Y Rufián ha concluido su comentario dirigiéndose a la bancada de Cs, formación de la que ha apuntado que "falta saber" qué ofrecerá mañana, y ha sugerido de nuevo con ironía una "noche gratis en un hotel de Kike Sarasola", el empresario en uno de cuyos establecimientos se alojó la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, durante el confinamiento.

Por otra parte, Gabriel Rufián ha vuelto a referirse a la revocación judicial del tercer grado penitenciario a los cinco presos del procés, a instancias de la Fiscalía, con una nueva advertencia al Gobierno.

"No les pedimos que sean más de izquierdas, les pedimos que sean más valientes. Donde no hay justicia no puede haber paz. Dejen de callar y planten cara porque los siguientes pueden ser ustedes", ha espetado. EFE