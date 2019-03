ERC dice que la candidatura de Puigdemont a Europa es "una buena noticia"

Vilalta confía en que Junqueras podrá presentarse a todas las elecciones

La portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha asegurado este lunes que la candidatura del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont al Parlamento Europeo es "una buena noticia para el independentismo y para dar pasos hacia la materialización de la República catalana".

En rueda de prensa, ha considerado que Puigdemont "puede hacer muy buen trabajo" encabezando la candidatura de JxCat a Europa, donde competirá con Oriol Junqueras como cabeza de lista de ERC.

"Queremos que las diferentes opciones que defendemos el independentismo seamos lo máximo de fuertes posible y podamos presentar cada uno su proyecto político de la mejor manera y de aglutinar el máximo de apoyos", ha dicho Vilalta.

Uno de los objetivos del independentismo era investir a Puigdemont como presidente de la Generalitat, pero el escaño en la Eurocámara es incompatible con el de diputado en el Parlament, condición imprescindible para optar a una investidura.

Preguntada por esta disyuntiva, la portavoz republicana ha rechazado interpretar si la candidatura de Puigdemont a Europa es una renuncia a la Generalitat: "No entramos a valorar".

ORIOL JUNQUERAS

ERC ha apostado por que Junqueras sea el cabeza de lista en todas las contiendas electorales que se aproximan y no contempla que no pueda concurrir: "No está inhabilitado ni tiene sus derechos suspendidos".

"Creemos que Oriol Junqueras puede presentarse", ha insistido, y ha puesto como ejemplo que actualmente vota en el Parlament a través del presidente del grupo de ERC, Sergi Sabrià.

Así, los republicanos encaran el periodo electoral como "un plebiscito entre represión y democracia" y creen que la materialización de la candidatura de Junqueras revelará el nivel democrático de España.

"Veremos la prueba del algodón: si la supera o se impide que personas con todos sus derechos vuelvan a ser silenciados ante la convocatoria de elecciones", ha advertido.