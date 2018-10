ERC desdeña que Sánchez hable de límites a la rebelión y, además de la absolución, le exige pedir perdón a los presos

El portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, Joan Tardà, no da ninguna trascendencia a que el presidente Pedro Sánchez recuperase este miércoles la tesis del PP de 1994 acerca de que el delito de rebelión sólo es aplicable a militares y ha insistido en exigir la excarcelación de los independentistas presos y su total absolución, pero además ha añadido que el Estado debe pedirles perdón por haber sufrido prisión preventiva.

En declaraciones en los pasillos del Congreso, Tardà ha sido preguntado por las palabras del presidente del Gobierno recordando que, en 1994, el entonces portavoz de Justicia del PP, Federico Trillo, defendió una enmienda al Código Penal en el que limitaba el delito de rebelión a militares o grupos armados.

Tardà ha ignorado esa referencia y ha reiterado la posición "muy clara" de ERC en favor de la libertad y absolución de los procesados por el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2018: "Sólo cabe en nuestra mentalidad que se retiren las acusaciones, que esas personas estén en la calle y que sean absueltas", ha sentenciado.

Es más, a su juicio los encausados "están injustamente en la cárcel" y si no salen es "porque el Estado necesita vengarse". "No hay causa --ha resumido--. El Estado deberá pedir perdón por haber encarcelado a ciudadanos que no han cometido ningún delito".