ERC defiende la vía del pacto y pide a Torra que no se instale "en la queja"

El presidente del grupo de ERC en el Parlament, Sergi Sabrià, ha defendido este miércoles la vía del acuerdo, que ha permitido a los republicanos entenderse con el Gobierno para prorrogar el estado de alarma, y ha pedido a Quim Torra que no se instale "en la queja y en el no a todo".

Así lo ha afirmado en la sesión de control al presidente de la Generalitat, en el pleno del Parlament, tras días de reproches por parte de JxCat y del propio Torra hacia ERC por su acuerdo con el Gobierno de Pedro Sánchez para facilitar la sexta prórroga del estado de alarma.

"Los derechos se conquistan, los pasos adelante se dan, hemos de hacer, hacer y hacer, no instalarnos en la queja ni en el no a todo, hemos de hacer que las cosas pasen. Y, en general, pasan mejor trabajando y acordando que no con reproches", ha dicho Sabrià, en un implícito tirón de orejas a sus socios independentistas.

A su entender, "garantizar los derechos y tejer una sociedad claramente más justa significa mejorar la vida de la gente", por lo que ERC no dejará "nunca de hacerlo, porque es inseparable de la república catalana que necesitamos".

En la réplica, Torra, sin referirse directamente al acuerdo entre ERC y el PSOE, ha lanzado un mensaje también velado para desmarcarse de este entendimiento de los republicanos con el Ejecutivo central.

"¿Cómo podemos pensar que estamos ante un Gobierno progresista en el Estado español si se mantienen presos políticos en la cárcel?", se ha preguntado Torra, según el cual "Cataluña debe hacer todo lo contrario de lo que ha hecho el Estado español en el tema del aplastamiento de los derechos".

Torra ha señalado que en la Cataluña del futuro hará falta "una regeneración democrática, y probablemente también les haga falta a los partidos", de manera que los militantes puedan "intervenir sin sentirse coaccionados por nadie".

"Hemos de ser capaces de poner estas reflexiones por encima de nuestros rifirrafes de bajos vuelos, alzar la mirada y ver el país que queremos construir", ha afirmado. EFE