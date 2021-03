ERC y CUP avanzan en la concreción del "rescate social" y la reconstrucción

ERC y la CUP han coincidido en que en la reunión de este martes para negociar un acuerdo de legislatura y el nuevo Govern se han producido "avances" importantes en la concreción de las medidas de "rescate social" y reconstrucción pos-covid, especialmente sobre vivienda y sistema sanitario.

Esta valoración positiva de la reunión la ha expresado ERC en un comunicado y la CUP en una rueda de prensa, aunque en esta última los anticapitalistas han insistido en que el nuevo Govern debe aprobar medidas urgentes para frenar la "hemorragia" social que cree que existe en algunos ámbitos de Cataluña.

Desde ERC, se ha indicado que en el encuentro de hoy con la CUP se han producido "avances notables", algo que confirma lo que esta mañana ya había dicho uno de sus negociadores, Sergi Sabrià, al apuntar que los republicanos se sienten "contentos e ilusionados" al ver que entre ambos partidos hay una buena sintonía.

Según indica ERC en su comunicado, los avances han tenido lugar especialmente en el ámbito de la concreción de las medidas de "rescate social" y de "reconstrucción y transformación del país" para afrontar la crisis socioeconómica causada por la covid-19.

Las conversaciones se han centrado especialmente en las políticas de vivienda, de salud, y de refuerzo de los servicios públicos, aspectos en los cuales ambos partidos "han podido dar un paso adelante en las negociaciones" y ha habido "buena sintonía entre ambas partes", señalan los republicanos.

Desde la CUP, su diputado electo Xavi Pellicer ha explicado que han puesto encima de la mesa "elementos concretos para el rescate social" y que la principal novedad de hoy es que se ha podido hablar de propuestas en materia de vivienda y de sistema sanitario.

Sobre esta última cuestión, la CUP ha puesto el acento en su defensa de "un modelo 100% público" y en que hay que "revertir privatizaciones", ha apuntado Pellicer.

La CUP coincide con ERC en que hay propuestas que se deben desarrollar a lo largo de la legislatura pero advierte, sin embargo, de que hay otras que son "urgentes" de aprobar a fin de frenar la "hemorragia" social en aspectos como los desahucios de viviendas.

Sobre esto último, la CUP ve inaceptable que sean los cuerpos antidisturbios de los Mossos d'Esquadra quienes ejecuten los desahucios y esto enlaza con sus cuatro exigencias prioritarias en materia de modelo de seguridad y orden público.

Estas exigencias son, además de la no participación de la BRIMO en los desahucios, una moratoria en el uso de balas de foam, que en las detenciones de independentistas la Generalitat no se persone como acusación particular, y que no haya impunidad si se producen malas praxis de los cuerpos policiales.

La CUP constata los avances producidos con ERC en estas materias, pero Xavi Pellicer ha puntualizado que "todos los escenarios están abiertos, porque los compromisos también tienen que ser asumidos por JxCat y los comunes para poder avanzar".

Por lo que respecta a "la construcción nacional", ERC y la CUP debaten "cuáles tienen que ser los retos y los próximos pasos a dar en el camino hacia la república catalana en esta legislatura", señalan los republicanos en su comunicado.

Para la CUP, una cuestión importante en este ámbito es que la Mesa del Parlament asuma que quizás "deberá optar por la desobediencia" si el Tribunal Constitucional o cualquier otro órgano del Estado trata de impedir ciertos debates o anula leyes "necesarias para el bienestar de la gente", ha indicado Pellicer.

Este mismo diputado electo ha puntualizado que la CUP "no busca sillas" en la Mesa del Parlament, "sino acuerdos políticos" y que desea dejar claro que está disputa a "asumir las consecuencias" si forma parte de este órgano parlamentario y hay actos de desobediencia. EFE