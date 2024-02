ERC cree que la trama rusa del procès es "un montaje" y que no hubo injerencias del Kremlin en el independentismo

La portavoz de Justicia de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, Pilar Vallugera, considera que la llamada 'trama rusa' del proceso independentista catalán de 2017 es "un montaje" y que no hubo injerencia del Kremlin en sus reivindicaciones.

Tras asistir a la reunión con la Comisión de Venecia, Vallugera ha declinado opinar sobre la resolución aprobada por el Parlamento Europeo instando a España a investigar esas supuestas conexiones de Moscú con el proceso independentista, que es lo que investiga un juzgado de Barcelona a raíz de la reunión de un colaborador de Carles Puigdemont con un alto cargo del Kremlin.

"Es que, por las noticias que yo tengo, todo eso es un montaje. Si me pregunta así en seco, yo le diré no hay ninguna injerencia de ningún ruso en el proceso catalán", se ha limitado a decir a los periodistas.

También se ha preguntado por este tema al portavoz de Justicia de Junts, Josep Maria Cervera, que ha declinado contestar alegando que no estaba informado del tema, ni tenía detalles de lo aprobado en Estrasburgo. "He estado centrado en la atención a la Comisión de Venecia y no puedo decir nada de eso. Ya hará las valoraciones que haya que hacer nuestro partido", ha contestado.