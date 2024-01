ERC cree que no tiene sentido conversar con el PP: "Junts deberá decidir de qué lado está"

Erigiendo a ERC en "muro, dique de contención y freno" de la derecha y la ultraderecha, la portavoz de Esquerra, Raquel Sans, ha advertido este miércoles que "no tiene sentido" mantener conversaciones con un PP que va de la mano de Vox y ha sugerido en ese sentido que Junts "deberá decidir de qué lado está".

En declaraciones a EFE, Sans ha dejado claro que los republicanos no tienen por costumbre opinar sobre "alianzas" de otras formaciones, algo que sería "osado", pero sí ha recordado que las relaciones de ERC "en ningún caso pasan por el PP".

Sans ha reaccionado así a la noticia de que el líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, exploró un acuerdo con altos dirigentes de la cúpula de JxCat para la posible investidura de Alberto Núñez Feijóo como presidente del Gobierno, algo confirmado por el concejal popular hoy en los micrófonos de Rac1.

Según ha publicado hoy el diario 'La Vanguardia', dirigentes de Junts y del PP exploraron en una reunión en Barcelona durante la primera quincena de agosto la posibilidad de un entendimiento para la formación de un nuevo Gobierno en España, antes de que los independentistas abriesen formalmente la negociación con el PSOE que acabó decantando la gobernabilidad a favor de los socialistas.

Fue antes de constituirse la Mesa del Congreso y en la reunión, que se celebró en el hotel Alma de la capital catalana, participaron el presidente de Junts en el Parlament, Albert Batet -hombre de confianza de Carles Puigdemont-, el concejal barcelonés Josep Rius (también vicepresidente y portavoz de Junts) y, por parte del PP, el líder en Barcelona, Daniel Sirera, y el asesor político Xavier Domínguez, quien participó en la campaña de Núñez Feijóo.

Los contactos entre ambas formaciones para sondear posibles pactos ya trascendieron el verano pasado, cuando los independentistas y populares admitieron que rápidamente descartaron la posibilidad de llegar a ningún acuerdo.

Pero sobre esas conversaciones, la republicana Raquel Sans ha recordado que su formación ya dejó claro en la campaña electoral que ERC será "un muro, un freno y un dique de contención de la alianza PP-Vox".

"No olvidemos que, para prosperar un posible Gobierno del PP, este hubiera necesitado de la ultraderecha. Por parte de ERC creíamos que no tenía sentido tener conversaciones con el PP y en eso nos mantenemos", ha afirmado. "A partir de ahí, lo que hagan otras formaciones que quizá tengan afinidades ideológicas en ámbitos que no tienen que ver con el nacional, cada uno se relaciona con quien considera".

Pero insistiendo en que "cualquier acuerdo que tenga al PP como protagonista necesitará de alianzas con la ultraderecha", la portavoz de ERC y diputada en el Parlament ha sugerido que "es Junts quien deberá decidir de qué lado está", en relación a un hipotético escenario en que pudiera plantearse pactar con los populares.

Un posible pacto Collboni-Trias, una "mala noticia"

Sans se ha referido por otro lado a la posibilidad de que PSC y Junts puedan alcanzar un pacto para que el grupo municipal liderado por el exalcalde Xavier Trias se pudiera incorporar al gobierno del socialista Jaume Collboni en Barcelona, si las negociaciones abiertas acaban prosperando.

"Creemos que sería una mala noticia para Cataluña y su capital que volviera la sociovergencia más conservadora, con políticas más propias del siglo XX que del siglo XXI", ha avisado.

Para Sans, ese hipotético pacto supondría volver a una política "de mirada antigua, más especulativa, que pone impedimentos a regular los precios del alquiler o las viviendas de uso turístico", en contraposición a alianzas que "deben mirar al presente y el futuro" de la ciudad, con una perspectiva más sostenible.