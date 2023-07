ERC cree que Sánchez se verá forzado a aceptar un referéndum: "Pagará el precio más alto"

ERC se ha mostrado convencida de que si tras las elecciones generales el socialista Pedro Sánchez tiene la posibilidad de gobernar, lo hará "extremadamente debilitado", un escenario que "mejora las condiciones" de los republicanos para forzarlo a negociar un referéndum: "Pagará el precio más alto".

En la recta final de campaña, la formación independentista ha celebrado esta tarde un acto en Girona con la participación del líder de ERC, Oriol Junqueras y la número dos de la lista al Congreso, Teresa Jordà, entre otros.

Después de que Pedro Sánchez haya garantizado hoy que si sigue al frente del Gobierno en la próxima legislatura no habrá un referéndum en Cataluña, Jordà ha querido lanzar un mensaje al candidato del PSOE a la Presidencia del Gobierno.

La número dos de Gabriel Rufián ha evidenciado su confianza en que "sin duda" Sánchez será "quien pagará el precio más alto tras el 23J", ya que se enfrenta a dos posibles escenarios: "Uno, que no gobierne, que ya es pagar un precio alto. Y un segundo: que tenga la posibilidad de gobernar, pero esté extremadamente debilitado".

Esa posibilidad de que pueda gobernar, pero más débil que ahora, es el motivo por el que Jordà confía en que Sánchez se vea forzado a aceptar la negociación de un referéndum de autodeterminación. "Que sepa que todo esto nos mejora las condiciones para volverlo a hacer", le ha advertido.

De hecho, la exconsellera de Acción Climática ha reprochado a Sánchez que "cuando alguien tiene estos dos escenarios sobre la mesa, sobran declaraciones del tipo 'no al referéndum'" como las de hoy; y le ha recordado que también dijo que no habría indultos o no eliminaría el delito de sedición, pero finalmente lo acabó aceptando tras la negociación con ERC en esta última legislatura.

"Preocúpese del precio que posiblemente deberá pagar tras el 23J. Y deje que nosotros sigamos combatiendo con ganas de trabajar y con esperanza", ha concluido.

Por su parte, Junqueras ha postulado a los republicanos como el "único voto verdaderamente útil" en estas elecciones, al ser el partido que ayudó a "tumbar" dos veces la monarquía (en las repúblicas 1868 y 1931), a "derrotar" dos veces a Gobiernos del PP (en 2004 y 2018), y a "restaurar" dos veces la Generalitat y las instituciones catalanas, con Francesc Macià y Josep Tarradellas.

Es por ello que ha hecho un llamamiento a los catalanes a que no "regalen" su voto a ERC, sino que se lo "presten" a ese partido: "Nos comprometemos a devolverles ese voto en forma de derechos sociales, mejoras económicas, infraestructuras y mejorar las condiciones de vida".

"Nadie nos convencerá de que, cuando mejoramos pensiones, sueldos o condiciones de autónomos y empresarios, eso nos aleja ni un milímetro de la independencia", ha apuntado. "Estamos convencidos de que para construir un país independiente debemos ser más y ser útiles a la gente en su vida cotidiana".

Y ha insistido: "Con toda la modestia y toda la convicción, clamamos para que los catalanes, todos sin excepción, nos den confianza, como en otras ocasiones, para derrotar a la derecha y la extrema derecha y para forzar a la izquierda española a negociar las condiciones para construir una república y un país independiente".