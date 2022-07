ERC cree que las "actitudes populistas" de Borràs no fueron "responsables"

La secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha lamentado este viernes las "actitudes populistas" de Laura Borràs tras ser suspendida ayer como diputada y presidenta del Parlament, ya que no se correspondieron con la actitud "responsable" que se esperaba de un cargo como ella.

En declaraciones a Efe, Vilalta ha replicado a las contundentes acusaciones que lanzó Borràs contra ERC, la CUP y el PSC, a quienes acusó de actuar como "jueces hipócritas" y de ser "cómplices" de la "guerra sucia" contra el independentismo, al aplicar el artículo 25.4 del reglamento del Parlament, que obliga a suspender a un diputado si se le abre juicio oral por corrupción.

Vilalta ha reconocido que ERC habría querido "ahorrarse" la imagen de división y enfrentamiento proyectada ayer, pero ha subrayado que la Mesa del Parlament "hizo lo que tocaba", porque "nadie puede estar por encima de las instituciones".

"El Parlament siempre está por encima de cualquier situación personal, y más si esta situación personal pasa por afrontar una causa judicial vinculada a supuestos delitos de corrupción", ha señalado Vilalta, en alusión a la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de enviar a juicio a Borràs por los delitos de prevaricación y falsedad documental, al fraccionar presuntamente contratos de la Institució de les Lletres Catalanes.

ERC le pidió que diese un paso al lado voluntariamente, en un "acto de responsabilidad", para evitar llevar al Parlament a una "situación límite", pero "ella no quiso".

"Consideramos que ella se equivocó, se habría podido gestionar de una forma diferente esta situación, poniendo por delante de todo la institución y el interés colectivo", ha deplorado.

La posterior declaración de Borràs contra las formaciones que aplicaron el artículo 25.4 del reglamento, según Vilalta, "no son las que se esperan de una máxima representante de una institución como el Parlament".

"Lo que se espera de los responsables políticos es que sean responsables, que pongan por delante el interés colectivo y las instituciones", ha insistido la portavoz de ERC, que considera que "no caben en el ámbito de las instituciones catalanas actitudes populistas" ni expresiones que "se alejan de la actitud constructiva, propositiva y útil" que correspondería.

Frente a las críticas de Borràs por la aplicación del artículo 25.4 en su caso, ha argumentado que la Mesa se limitó a "aplicar el reglamento del Parlament", que "pese a las opiniones que pueda haber es el reglamento que está vigente".

La suspensión acordada con el 25.4, ha puntualizado, "no vulnera derechos fundamentales ni atenta contra la presunción de inocencia", sino que "ofrece unas garantías para que la persona afectada se pueda defender lo mejor posible y para preservar la institución ante una causa judicial a la que no debe estar vinculada".

También ha rebatido la advertencia lanzada por Borràs antes de ser suspendida, cuando avisó de que no dimitiría y dijo: "Los que me quieran muerta, me tendrán que matar y ensuciarse las manos".

Según Vilalta, "si hay algo que se ha querido matar es la corrupción", ya que "en la construcción de la república catalana no caben las sombras de dudas ni ninguna connivencia con posibles delitos vinculados a la corrupción".