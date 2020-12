ERC contra el Consejo por la República: Hay que sumar más gente a referéndum

La portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha afirmado hoy que su partido "no comparte" el manifiesto del denominado Consejo por la República surgido de la reunión del pasado sábado, porque ERC desea transitar hacia la independencia por "la vía amplia de sumar más gente en favor de un referéndum, y no por la vía estrecha".

En la rueda de prensa posterior a la reunión de los dirigentes de ERC, Vilalta ha recordado que su formación ya pidió en septiembre que el Consejo por la República no celebrase actos públicos hasta después de las elecciones "para protegerlo de las tensiones electorales y que no pudiese ser utilizado de forma partidista".

La portavoz de ERC ha lamentado que no fuese atendida la petición de su partido, motivo por el que en la reunión del pasado sábado no quiso asistir y, después de analizar el texto del manifiesto posterior al encuentro, la dirección de ERC ha advertido que "no lo comparte" y que el acto tuvo "un carácter partidista".

Lo que desea ERC, ha dicho Vilalta, "es poder trabajar en propuestas de consenso", mientras que lo que ha visto ahora en el Consejo de la República es que hace propuestas "que están lejos de aglutinar al conjunto del movimiento independentista".

El texto del manifiesto, en el que se aboga por retomar la declaración unilateral de independencia del 27 de octubre de 2017 y hacerla efectiva tras las elecciones del 14F, "no es una estrategia compartida" por ERC, ha subrayado Vilalta, "y no compartimos tampoco la visión que salió de aquella reunión".

"ERC considera que hay que seguir sumando y fortaleciendo el independentismo antes que intentar un nuevo embate con el Estado español", y si bien comparte el objetivo de intentar conseguir que el independentismo supere el 50 por ciento de votos en las elecciones, alerta que este último "aún no es mayoritario" en algunos ámbitos territoriales y sectoriales.

Según Vilalta, ERC "quiere transitar hacia la independencia por la vía amplia, de sumar más gente, no por la vía estrecha, muy pequeña, en la que nos dejaríamos demasiada gente por el camino".

La vía amplia que propugna Esquerra debería culminar en un referéndum, ha explicado, un objetivo en el que también coincide la CUP, y que Vilalta cree que "dista mucho de la estrategia presentada por (el expresidente) Puigdemont, en la que ya se da por hecho de que somos suficientes y que sólo hace falta declarar la independencia y ya está".