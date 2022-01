ERC no conocía que hay funcionarios del Parlament que cobran sin trabajar y defiende revisarlo

Acusa al Gobierno de no querer negociar y hacer un "chantaje" sobre la reforma laboral

La secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha afirmado este lunes que su formación no conocía que en el Parlament hay funcionarios que cobran sin trabajar bajo una 'licencia por edad' y ha defendido hacer "una revisión a fondo de este sistema".

Lo ha dicho en rueda de prensa, tras la información del diario Ara de que hay hasta 21 trabajadores que se han acogido a un régimen que, bajo el nombre de 'licencia por edad', pueden cobrar sueldos sin trabajar, lo que supone una partida de 1,7 millones de euros al año.

Vilalta ha sostenido que, pese a que ERC ha presidido el Parlament en varias legislaturas, quedaron "muy sorprendidos" cuando conocieron esta información y que no comparten este régimen de sueldos.

Este régimen se aprobó cuando el presidente del Parlament era el republicano Ernest Benach, y los republicanos han liderado la institución también en las dos últimas legislaturas: con Carme Forcadell entre 2015 y 2017, y con Roger Torrent entre 2018 y 2021.

Sin embargo, Vilalta ha asegurado que ERC conoció esta situación cuando se ha publicado la información y ha expresado que están en contra porque suponen unas "cifras desorbitadas" para las arcas públicas.

Considera que cuando se aprobó este mecanismo había un contexto muy diferente al actual y ha recordado que se acordó por unanimidad, pero que ahora se debe "revertir", y también ha apostado por revisar los mecanismos de transparencia.

REFORMA LABORAL

Sobre la negociación de la reforma laboral, Vilalta ha acusado al Gobierno de no querer negociar y no aceptar ninguna modificación del texto, por lo que cree que está haciendo un "chantaje" para que ERC apoye la reforma sin hacer ningún cambio.

"No es que nosotros estemos instalados en el 'no'. Quien no se mueve es el Gobierno del Estado", y ha afirmado que, según ella, el Gobierno prioriza no perder a la patronal en el apoyo a la reforma laboral al blindaje de los derechos de los trabajadores.

REFORMA DE LA SEDICIÓN

Preguntada por que el Gobierno central haya descartado incluir la reforma del delito de sedición en el Plan Normativo del Ejecutivo de Pedro Sánchez, Vilalta ha contestado que la propuesta de ERC siempre ha sido la amnistía y ha pedido al Gobierno que se sume a esta propuesta si descarta reformar la sedición.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Ya que parece que la prioridad no pasa por reformar el delito de sedición dentro del Código Penal español, les invitamos a que se sumen a la propuesta de amnistía", ha afirmado.

NUEVOS LIDERAZGOS

Después de que el presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, anunciara que deja su cargo y defendiera una renovación de los liderazgos en el independentismo distintos a los de 2017, la portavoz de ERC le ha agradecido el trabajo y ha dicho que respeta su opinión, aunque cree que "hace falta todo el mundo, y todos son parte de la solución".

"Nosotros consideramos que somos necesarios todos, que todos somos importantes e imprescindibles, especialmente aquellas personas que tienen responsabilidades políticas aún,que están avaladas por la propia ciudadanía, militancia y la familia que formamos ERC", ha añadido.