ERC confirma la renuncia de Tardà y que elegirá al candidato esta semana

La portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha confirmado este lunes que su hasta ahora portavoz en el Congreso, Joan Tardà, no desea repetir como candidato en las elecciones del 28 de abril, y ha precisado que esta misma semana el partido designará a su cabeza de lista, muy probablemente Gabriel Rufián.

En la rueda de prensa posterior a la reunión de la comisión permanente de ERC, Vilalta ha explicado que Tardà les ha comunicado su intención de no volver a ser candidato en las elecciones generales, aunque el partido sigue contando con él de cara al futuro, puesto que "es un gran activo, no sólo para Esquerra Republicana, sino para todo el republicanismo".

El hasta ahora portavoz de ERC, que lleva desde 2004 como diputado en el Congreso, ya había pedido su relevo por motivos personales antes de las anteriores elecciones generales, aunque finalmente aceptó encabezar la candidatura junto a Rufián, quién muy posiblemente será designado cabeza de lista esta misma semana.

ERC ya ha puesto en marcha el proceso de primarias, que estarán abiertas para la presentación de candidaturas hasta mediados de semana, por lo que será en aquel momento que se conocerá si Gabriel Rufián es el único candidato a encabezar la lista o bien hay otros.

La ejecutiva de ERC y la comisión de listas se reunirán a continuación para proclamar la candidatura resultante pero no será hasta el sábado día 16 cuando se reunirá el Consell Nacional para ratificar y proclamar las listas definitivas.

En el caso de que la exportavoz de los comunes en el Parlament Elisenda Alamany se incorpore a la candidatura por Barcelona como número dos, sería la ejecutiva nacional de ERC la que la proponga formalmente, bien sea en calidad de independiente, o en coalición con su nueva formación, Nova.

A lo largo de esta semana se prevé que tengan lugar los congresos territoriales de ERC para designar a los respectivos cabezas de lista para las elecciones del 28 de abril.

Sobre Joan Tardà, la portavoz republicana ha subrayado que su futuro político "lo decidirá él, porque es un gran activo para ERC y para todo el republicanismo, con una trayectoria impecable de lucha y de dignidad que lo honran, por lo que esperamos poder seguir contando con él en el futuro".

Ha puntualizado, en este sentido, sobre un tuit realizado por Rufián acerca de la posibilidad de que Tardà pudiera ser en el futuro candidato a la presidencia de la Generalitat, que se trata únicamente de una mera "opinión personal".

Por lo que respecta a las elecciones municipales del 28 de mayo, Marta Vilalta ha indicado que ERC se siente muy satisfecha con la candidatura unitaria acordada en Badalona (Barcelona) y, aunque dicha lista "responde mucho a la lógica de esta ciudad", su partido no descarta "explorar" la posibilidad de repetirla en otros lugares, "sin ser esta la tónica general".

En relación con los Presupuestos de la Generalitat, Vilalta ha explicado que, si no es posible aprobarlos, no prevé que el Govern se someta a una moción de confianza y, en cambio, sí que contempla utilizar la vía de los decretos ley para tratar de asignar "los 1.200 millones de euros no cubiertos por la prórroga presupuestaria".

"Tendremos que superar la parálisis en la acción de la Generalitat a la que algunos grupos quieren someterla", ha subrayado la portavoz republicana.