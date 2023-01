ERC cede con las obras de la B-40 para lograr el apoyo del PSC a sus cuentas

En plenas negociaciones sobre los presupuestos de la Generalitat, ERC ha cedido ante el PSC y este jueves ha votado a favor de un punto de la moción de los socialistas que reclama al Govern la ejecución de las obras del Cuarto Cinturón (B-40), para así poder "desencallar un acuerdo" para los Presupuestos catalanes de 2023.

En los últimos días, el Govern y ERC han intentado sin éxito pactar una enmienda con el PSC para "estudiar todas las propuestas de mejora viaria posibles" en esa infraestructura del Vallès, un paso que los socialistas veían insuficiente, porque reclaman un compromiso de ejecución como una de sus condiciones para pactar los presupuestos de 2023.

Pero finalmente, durante el debate en el hemiciclo y de forma inesperada, el diputado republicano Ferran Estruch ha anunciado el voto a favor de su grupo al punto de la moción que insta al Govern a hacer efectivo el convenio con el Ministerio de Transportes y ejecutar las obras de la B-40, un movimiento que, según fuentes del Govern, supone que ya no haya "escollos ni excusas que valgan" para que pueda cerrarse un pacto presupuestario.

"Apelamos a la responsabilidad y a la generosidad de todos. Si esta moción vale para desbloquear los presupuestos, los desbloquearemos. Por parte nuestra no quedará. En sus manos queda que no sea solo un escollo lo que no desencalla estos presupuestos. Movemos ficha, y votaremos 'sí' al primer punto de la moción", ha asegurado Estruch ante el pleno del Parlament.

El punto de la moción sobre la B-40 se ha aprobado con un amplio apoyo de la cámara catalana, al cosechar el 'sí' de todos los grupos parlamentarios a excepción de la CUP y los comunes.

El PSC ha "agradecido" el gesto de ERC aunque ha advertido de que desbloquear la B-40 no será suficiente en sí misma para llegar a un acuerdo con el Govern para los presupuestos, ya que hay una serie de medidas sobre las que todavía hay discrepancias, entre las que ha mencionado la ley de barrios, la ley de ciencia o el 25 % de recursos a la atención primaria.

Desde los comunes, el diputado Marc Parés ha tildado de "chantaje" la actitud del PSC con la B-40: "Esperamos que esto como mínimo sirva para desbloquear y que este país pueda tener los presupuestos que merece", ha indicado.

También se ha referido a otra de las infraestructuras que reclama el PSC como parte del acuerdo de presupuestos el conseller de Territorio, Juli Fernàndez, que se ha mostrado favorable a que "haya intervenciones de mejora y de modernización" en el aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat con el objetivo de que tenga "más conexiones intercontinentales".

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha pedido "responsabilidad" al PSC para cerrar ya un pacto presupuestario, puesto que "no tiene excusas ni hay escollos".

"Es el momento de que todo el mundo esté a la altura, actúe con responsabilidad y priorice las necesidades de la ciudadanía. Ya no hay escollo alguno. Es hora de hacer posible la aprobación de los presupuestos de 2023", ha asegurado el president en una comparecencia en el Palau de la Generalitat. "O avanzamos o nos detenemos. Mi elección es clara: estar al lado de la ciudadanía". EFE

