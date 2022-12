ERC ve "buena noticia" que el PSC haga propuestas sobre consultas

El líder de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha considerado "una buena noticia" que el líder del PSC, Salvador Illa, proponga consultas en Cataluña para que "por fin" se pueda confrontar con la de los republicanos, que en insisten en un referéndum pactado.

El primer secretario del PSC ha afirmado en una entrevista en El Confidencial que le parecería bien acordar una consulta "si fruto del diálogo entre catalanes y sus partidos se llega a un mínimo consenso sobre cómo organizar el autogobierno de Cataluña".

"Me parece una buena noticia que el PSOE diga por fin la propuesta que tiene para poder confrontar propuestas, me parece buena noticia porque hasta ahora no tenía propuesta", ha incidido Rufián, que ha insistido en que "votar es bueno para resolver un conflicto".

Illa señala en la entrevista que una consulta podría ser "objeto de discusión" pero que "en ningún caso" sería para "una ruptura, para la autodeterminación" y tampoco ve una consulta inmediata.

"Por ejemplo, el Estatuto de 2006 no es el que votó la sociedad catalana", incide Illa toda vez que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales algunos preceptos y estableció interpretaciones de otros y la sentencia se dictó en 2010, después del referéndum.

Por su parte Rufián ha recordado que ERC defiende desde hace 91 años lo mismo y "no queremos que nadie se escandalice. Consideramos que votar es bueno para resolver un conflicto".