ERC y Bildu piden votar en el Congreso un eventual envío de Leopard a Ucrania

Tanto ERC como EH Bildu creen que un eventual envío de tanques Leopard a Ucrania, una vez que Alemania ha dado el visto bueno, se tiene que votar en el Congreso y los dos han confirmado que votarían en contra llegado el caso.

El portavoz de los republicanos catalanes, Gabriel Rufián, ha dicho en un desayuno informativo de Forum Europa, que una decisión tan trascendental como esta, que aún no ha tomado el Gobierno, debería pasar por el Congreso "porque es de primero de democracia".

En ese caso, votarían no a este envío poniendo el acento en que no comparten el discurso "acrítico" de Europa en torno a la OTAN, aunque eso no significa "blanquear a Putin, que es un sátrapa", ha señalado.

Si bien ha insistido en que no están a favor de ninguna guerra y que a su partido se le puede calificar de "antimilitarista", ha insistido en que hay que ir "mucho más allá de la pancarta" y apostar también por la diplomacia. "Es imprescindible", ha afirmado.

En esta misma línea se ha pronunciado la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, que ha asistido como invitada a este desayuno, y ha dejado claro igualmente que rechazarían mandar este armamento pesado a Ucrania.

Cree que la solución del conflicto pasa por utilizar las vías diplomáticas y del diálogo porque con la guerra "lo único que van a hacer es prolongar el conflicto".

Al igual que Rufián, Aizpurua considera que "sería conveniente y muy democrático" que este envío de tanques se debatiera y votara previamente en la Cámara Baja.