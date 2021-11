ERC y Bildu avisan al PSOE que sus votos no son gratis y le instan a negociar

Barcelona, 12 nov (EFECOM).- ERC y EH Bildu han advertido este viernes, con respecto a los presupuestos generales del Estado de 2022, que aunque rechazan el bloqueo y el "no a todo" porque desean ser "útiles a la ciudadanía", sus votos "no son gratis" y han instado al PSOE a negociar las enmiendas conjuntas de sus grupos.

La portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha afirmado en una rueda de prensa simultánea con EH Bildu realizada desde Cataluña y Euskadi, que el Gobierno tiene que demostrar "su voluntad negociadora" y aceptar las enmiendas que han presentado sin olvidar que "sigue necesitando" sus votos.

Según la portavoz republicana, ERC y Bildu ya han demostrado con hechos que no creen "en el bloqueo ni en el ir contra todo para situarse en una zona de confort", ha dicho en una clara alusión a JxCat y a la CUP. "Mientras no hayamos conseguido la independencia de nuestras respectivas naciones, queremos ser útiles a nuestros ciudadanos", ha argumentado.

Ahora bien, ha puntualizado, el Gobierno no debe confundirse porque "nuestros votos no son gratis, no son a cambio de nada" lo que conlleva que "tiene que ganárselos".

Ha pedido, en este sentido, al PSOE y a UP que muestren una mayor disposición a negociar los paquetes de enmiendas al articulado, y especialmente, las conjuntas entre "ambos grupos independentistas de izquierdas".

Vilalta también les ha reclamado que "si de verdad quieren ser el gobierno más progresista de la historia, lo demuestren con hechos, y no con actitudes que alimentan la derecha y la extrema derecha, como vimos ayer al designar a los nuevos miembros del TC".

Sobre las enmiendas conjuntas entre ERC y Bildu, la diputada republicana Carolina Telechea ha precisado que se agrupan en diversos bloques: las de memoria democrática, las feministas, y las territoriales de apoyo a los ayuntamientos y las administraciones autonómicas.

Entre las de memoria democrática, figuran las que instan a traspasar el edificio de la comisaría de la Policía Nacional de Via Layetana (Barcelona) para convertirla en un museo, y también el Fuerte de San Cristóbal (Pamplona), a la Generalitat y al Gobierno Foral de Navarra, respectivamente.

Con respecto a las enmiendas de "feminismo e igualdad", destacan las destinadas a acabar "con la pobreza menstrual" reduciendo el IVA de los productos de higiene femenina del 10 al 4%, "tal y como ya han hecho gobiernos europeos como el de Alemania".

En otra enmienda conjunta, se pide que los Mossos d'Esquadra y los Agentes Rurales de la Generalitat puedan tener el mismo régimen de jubilación anticipada que la Policía Nacional.

ERC y Bildu proponen, asimismo, "medidas contra la economía sumergida, y otras", como las de "actualizar el listado de paraísos fiscales, y la creación de un fondo de compensación para las víctimas del amianto", ha explicado Carolina Telechea.

En relación con las negociaciones que mantiene ERC para concretar un cupo de protección del catalán en la ley audiovisual, Vilalta ha indicado que "avanzan discretamente" y que pronto esto "será una realidad".

En paralelo, ERC negocia un compromiso para que en la Comisión Bilateral Estado-Generalitat se concreten traspasos pendientes como el de Cercanías ferroviarias, y también una "fórmula de cumplimiento o compensación para evitar que Cataluña no quede por debajo de la media española en ejecución presupuestaria de inversiones".

Vilalta y Telechea han subrayado la importancia del acuerdo alcanzado ayer para que los trabajadores interinos de todas las administraciones públicas con más de 5 años de antigüedad consoliden sus plazas con un concurso de méritos y no se les exija aprobar unas oposiciones. EFECOM

cs/ml/jlm