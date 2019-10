ERC avisa a Torra que no es momento de poner fechas a la autodeterminación

El presidente del grupo de ERC en el Parlament, Sergi Sabrià, ha avisado este jueves al presidente Quim Torra que "no es el momento de poner fechas" al ejercicio de la autodeterminación, aunque su partido "valorará" la propuesta que ha lanzado esta mañana.

Sabrià se ha referido a la propuesta de Torra de ejercer la autodeterminación durante esta legislatura tras la comparecencia de este en el pleno del Parlament para posicionarse sobre la sentencia del 'procés'.

Según el principal portavoz de ERC en el Parlament, su partido aboga por poner "la amnistía y la autodeterminación encima de la mesa", pero también por exigir "el cese de la represión" y por "forzar al Estado a sentarse a una mesa de diálogo y negociación".

Sabrià no se ha posicionado ni a favor ni en contra de la propuesta del presidente Torra y se ha limitado a señalar que ERC la "valorará" si bien considera que "no es el momento de poner fechas" al ejercicio de la autodeterminación.

"Es el momento de buscar los grandes acuerdos y consensos, que es con los cuales el independentismo siempre ha avanzado", ha subrayado este mismo portavoz republicano, que ha precisado también que "es ahora de acumular fuerzas para 'volverlo a hacer', ahora sí, para ganar".

Sobre la sentencia, ha destacado que "frente a los cien años de vergüenza con los que se ha condenado a los presos políticos catalanes hay que poner más urnas y democracia", y ha advertido al Gobierno español que "a más represión y amenazas, más claro tendremos que hay que seguir adelante".

Según Sabrià, la sentencia "es un ataque al independentismo pero también a la democracia y los derechos humanos", y ha lamentado que el Estado español "haya elegido defender la unidad del reino a costa de degradar la democracia y su imagen internacional".

"No renunciaremos, no nos rendiremos, pese a las amenazas y la represión", ha recalcado el líder de ERC en el Parlament antes de reprochar que desde el Gobierno del PSOE se haya llegado a decir que los ciudadanos catalanes "debe callar y no tienen nada que decir" sobre la sentencia.

Sabrià ha explicado que los grupos del Parlament no renunciarán a que en la cámara se pueda seguir hablando de soberanía y de autodeterminación "pese a las amenazas del TC", y sobre las movilizaciones habidas en los últimos días ha considerado que son la expresión "de un hecho, y es que estamos indignados y jodidos".

"Entendemos la impotencia que siente la gente en las calles -ha apuntado-, y lo que decimos nosotros es que no será fácil pero haremos sentarse en una mesa de diálogo a este Estado que sigue dejando la silla vacía y prefiere la represión".

Se ha desmarcado, sin embargo, de los actos de violencia en las calles porque "nos da igual si son infiltrados o irresponsables, esta imagen no representa el 1-O ni a las personas que han sido condenadas a prisión".

Sabrià ha pedido, asimismo, que se depuren responsabilidades "por las actuaciones policiales desproporcionadas" y ha querido dejar claro que "una policía democrática no atropella a la gente" y que se cumplan los protocolos fijados para los Mossos d'Esquadra.