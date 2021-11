ERC avisa que sin cumplir pacto de ley audiovisual peligran los presupuestos

ERC ha advertido que los presupuestos de 2022 podrían peligrar si el Gobierno no cumple con el pacto de la ley audiovisual para proteger la producción en las tres lenguas cooficiales en todas las plataformas, aunque tengan sede en EE. UU., como es el caso de Netflix.

En rueda de prensa, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, se ha referido este martes a la imposibilidad, que han apuntado a Efe fuentes del Gobierno, de que la cuota de lenguas cooficiales, como el catalán, pueda aplicarse a plataformas que no están establecidas en España como Netflix, ya que lo impide las directivas europeas.

"Para ERC el tema de la lengua es sagrado, y tocar las narices con esta excusa es un mal negocio", ha dicho Rufián tras añadir que ERC no solo no apoyaría este proyecto de ley sino que "todos los escenarios están abiertos, también en el Senado, en cuanto a los presupuestos generales del Estado".

Rufián ha considerado que el argumento que ha dado el Ejecutivo para no cumplir es "una excusa peregrina" y ha avanzado que mañana se reunirá con los ministros de la Presidencia, Félix Bolaños, y con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, así como con el portavoz del grupo parlamentario socialista, Héctor Gómez, para considerar este tema.

En caso de que el PSOE no respete el acuerdo alcanzado, ERC "no apoyaría este proyecto de ley", que debe pasar por el Congreso, ha advertido Rufián, quien también ha avisado al Gobierno de que peligra la mayoría que le permita sacar adelante la agenda legislativa.

"Le conviene cumplir sus compromisos con ERC", ha dicho tras recordar que "nos da lo mismo dónde estén" las plataformas.

No obstante, ERC está abierta a seguir negociando cualquier tipo de incentivo para que Netflix también se acoja a la cuota de producción en lenguas cooficiales, y fuentes de la formación republicana inciden en que la directiva europea que se debe trasponer habla de respetar la diversidad lingüística de los territorios y no precisa una limitación.

ERC pretende que un nuevo compromiso del Gobierno se plasme a través de un documento o acto público que le vincule definitivamente con este pacto y lamenta que el acuerdo suscrito no se haya plasmado en el proyecto de ley.

"Lo que no vamos a pasar es por participar en trampas o intentar hacer ver que aquí no pasa nada y que hay multinacionales que están libres y pueden hacer lo que quieran", ha dicho, al tiempo que ha incidido en que "respetamos los pactos y no hay multinacional que tenga que susurrar las leyes al Gobierno".

A Rufián le entristece que el PSC hiciera "mucho" por la inmersión lingüística, y ahora el nuevo Ejecutivo "equilibre" para quedar bien con las multinacionales, y ha avisado de que le consta que a Unidas Podemos tampoco le gusta "nada" la nueva postura del Ejecutivo.