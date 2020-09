ERC avisa que el debate es si el tiempo de provisionalidad dura 54 o 124 días

La portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha advertido este lunes que el debate que debe asumir el independentismo no es el de si "elecciones sí o no", porque "las va a haber de todas formas", sino que la decisión es "si se desea un tiempo de provisionalidad de 54 o de 124 días".

En la rueda de prensa por videoconferencia posterior a la reunión de la comisión permanente de ERC, la portavoz de este partido, Marta Vilalta, ha explicado que Esquerra intentará "hasta el último segundo" que el movimiento independentista consensúe una respuesta a la probable inhabilitación del presidente de la Generalitat, Quim Torra.

"Necesitamos -ha afirmado- una respuesta de país que no busque intereses particulares o de partido, sino que piense en las necesidades de la gente, y que sea política, porque la respuesta contra la represión tiene que ser política y lo más democrática posible", y esto pasa "por la convocatoria de elecciones".

Vilalta ha confirmado que ERC participará en las reuniones que haga falta para tratar de poner de acuerdo a las fuerzas independentistas, y ha recordado que tanto su partido como la CUP coinciden en la necesidad de acordar la fecha de las elecciones, y en no dejar que sea el Tribunal Supremo (TS) el que marque el calendario electoral.

Ante la eventualidad de que JxCat no quiera una respuesta unitaria y opte por adoptar por su cuenta posturas simbólicas que no cuenten con el acuerdo de ERC, la portavoz de este partido ha lanzado una advertencia: "no podemos permitirnos otro episodio de división y de discrepancias".

"El no-acuerdo es el escenario que quiere el Estado y el unionismo -ha añadido- y no sirve para afrontar los retos enormes que tenemos como país".

En este punto, la portavoz de ERC se ha mostrado rotunda: "el debate hoy no es si tiene que haber elecciones o no", esto es un falso debate, ha alertado, "porque seguro que las habrá si se inhabilita al presidente, y la cuestión es cómo y cuándo llegamos a ellas".

Según ERC, las elecciones son inevitables, toda vez que ya se ha descartado la posibilidad de un nuevo candidato a la investidura y, en consecuencia, se abren dos posibles escenarios.

"El primero -ha precisado- es el que propone ERC, responder políticamente a la inhabilitación con una convocatoria electoral realizada por el presidente Torra antes de que su posible inhabilitación sea efectiva, y esto reduciría al máximo el período de provisionalidad a sólo 54 días".

Esto, ha explicado, permitiría "construir lo más pronto posible un gobierno fuerte para seguir afrontando la represión del Estado, siendo proactivos, controlando desde Cataluña los tiempos y, sobre todo, limitando el tiempo de provisionalidad" con un gobierno en funciones y sin presidente.

"El otro escenario pasa por no hacer nada" y que Torra no convoque él las elecciones, "lo que llevaría igualmente a que se hagan pero con un período de provisionalidad mucho más largo, ya que podría ser de unos 124 días". EFE

