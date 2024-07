ERC avisa al PSC de que habrá repetición electoral si no pactan la "soberanía fiscal" para Catalunya

ERC ha avisado al PSC que se levantará de la mesa de negociación si no se alcanza un "acuerdo de soberanía fiscal" que permita a Catalunya recaudar, gestionar y liquidar los impuestos.

Así se han pronunciado en un artículo de opinión que publica este lunes 'La Vanguardia' y recogido por Europa Press firmado por el equipo negociador de los republicanos: la secretaria general adjunta, Marta Vilalta; el presidente del Consell Nacional de ERC, Josep Maria Jové; el diputado en el Parlament Juli Fernàndez; y el vicesecretario general de coordinación interna de la formación, Oriol López.

Los dirigentes republicanos piden a los socialistas "un paso de gigante" para pactar la financiación singular, y rechazan el consorcio tributario incluido en el Estatut, al que califican de operación de maquillaje para que todo quede igual.

NO RENUNCIAN A UN REFERÉNDUM

Asimismo, han añadido que no aceptarán "promesas de financiación que no acaban de concretarse", y exigen un cambio de modelo estructural porque aseguran que no podrán avalar un Govern que, textualmente, renuncie a resolver el déficit fiscal que lastra el progreso social y económico de Catalunya.

Desde ERC entienden que Catalunya votó por un nuevo ciclo político en las elecciones del pasado 12 de mayo, lo que aseguran que les obliga a mantenerse en la oposición, aunque reconocen el "papel determinante" que juegan en la actual aritmética electoral.

Los negociadores republicanos destacan que en la pasada legislatura se puso fin a la "represión" con los indultos y con la amnistía, y señalan que la siguiente etapa debe ser la de la soberanía fiscal y la de la solución al conflicto político entre Catalunya y el resto de España, y no renuncian a un referéndum.