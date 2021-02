ERC avisa: No proteger de la miseria ni regular alquiler hiere como una porra

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha advertido al Gobierno de Pedro Sánchez de que la violencia no es solo "un escaparate roto", sino también la pobreza o la precariedad y ha avisado: "No proteger a la gente del virus y la miseria, por ejemplo regulando el alquiler, hiere como una porra".

El portavoz de ERC ha advertido en su réplica al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que este miércoles comparece para dar cuenta de la gestión de la pandemia, del agotamiento de la ciudadanía ante las directrices contradictorias para evitar contagios o proteger la economía.

Ha denunciado Rufián la falta de confianza, en tres direcciones: de la ciudadanía hacia los políticos y las "vacunas VIP"; de los dirigentes hacia la población, al optar por la prohibición y no por la pedagogía; y por último en el seno de la izquierda, que impide la cooperación.

Y ha aludido al "debate de la violencia", al asegurar que a Unidas Podemos les faltan "letras de neón" para condenar los altercados mientras "cada día abren telediarios diciendo que no la condenan".

"Sabemos más de una nazi que hizo un discurso nazi en Madrid que de una chica antifascista a la cual le sacaron un ojo los mossos", ha afeado Rufián, para reiterar después un mensaje que ha repetido en varias ocasiones: "Hoy los golpes de Estado no se hacen con militares y tanques" sino con "editoriales y digitales".

El portavoz de ERC ha dibujado un contexto de "miedo y excepcionalidad", donde el "brazo político" del golpismo, en referencia a Vox, "lo tiene más fácil que hace 40 años" y ha advertido de que es un "suicidio político" criminalizar a los jóvenes por la violencia y "regalar" su desesperación a la derecha.

Lo de Linares no es por Linares, lo de Hasel no es por Hasel, es por toda una generación que solo ha conocido crisis, precariedad y exclusión, ha recalcado Rufián, que ha pedido evitar el vandalismo en la judicatura, las comisarías y los informativos y ha reclamado una policía "democrática".

Ha reivindicado además a ERC como un partido de Gobierno y se ha disculpado con el diputado de Unidas Podemos Jaume Asens por hacer aspavientos cuando este defendió la abstención de su grupo a la propuesta de un referéndum pactado, no era su papel y comparten demasiadas cosas, ha dicho de sí mismo el portavoz de Esquerra.

Por su parte, la portavoz de JxCat, Miriam Noguera, ha recordado a Sánchez que los independentistas en Cataluña ya superan el 50 por ciento: "¿Y ahora qué, qué diálogo, el diálogo de votar con Vox en contra de nuestros eurodiputados, el diálogo de la no amnistía, del no referéndum, el de la no represión?".

También ha reclamado negociar directamente las ayudas de los fondos europeos y disponer de esos 30 mil millones de euros que considera que le corresponden a su comunidad.

El diputado del PDeCAt Ferran Bel ha señalado que el estado de alarma ha funcionado pero ha criticado que no haya estado acompañado de ayudas económicas directas para los negocios afectados ya que las restricciones derivadas de la pandemia han sido muy estrictas en algunas regiones.

"Las comunidades autónomas han tomado medidas de restricción en la actividad económica que no han sido generales y que requerían actuaciones de compensación", ha dicho Bel tras insistir en una petición de financiación adicional para los ayuntamientos.