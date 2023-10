ERC no asistirá a la "parafernalia" de la jura de la princesa: "Es una monarquía corrupta"

La portavoz de ERC, Raquel Sans, ha confirmado que su formación no asistirá mañana al acto solemne de jura de la Constitución por parte de la princesa Leonor, una "parafernalia" que únicamente pretende, ha lamentado, "blindar una monarquía corrupta y que no ha elegido nadie".

En rueda de prensa en Barcelona, Sans ha ironizado sobre la "exclusiva y primicia" que supone la ausencia de los republicanos a ese acto de mañana en el Congreso, donde tampoco estará el presidente de la Generalitat y coordinador nacional de ERC, Pere Aragonès.

"ERC no asistirá a la jura constitucional de la princesa Leonor. No contribuiremos a esa parafernalia, a ese acto que pretende blindar una monarquía que no ha elegido nadie, una monarquía corrupta", ha señalado.

De hecho, ese acontecimiento de mañana "reafirma" a ERC en su "republicanismo" y en su voluntad de alcanzar una "república catalana justa, con igualdad de oportunidades y sin privilegios por parte de unos pocos".