ERC no asistirá al acto del sábado del Consell per la República, que encabeza Puigdemont, por ser "partidista"

Sabrià se lo comunica a Puigdemont en una carta

ERC no asistirá este sábado al acto convocado por el Consell per la República (CxRep), que encabeza el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, por considerar que "no puede ser utilizado por nadie de manera interesada y partidista".

Así lo expresa en una carta que el presidente de ERC en el Parlament, Sergi Sabrià, ha enviado a Puigdemont, avanzada por Nació Digital y a la que ha tenido acceso Europa Press.

El CxRep ha convocado el sábado la asamblea fundacional de representantes, que es el órgano de representación general y de decisión superior de la entidad.

Según Sabrià, desde septiembre pidieron la necesidad de preservar la actividad pública del CxRep hasta después de las elecciones y que no se utilizar "con finalidades partidistas".

"Hay que protegerlo de las tensiones electorales si nos lo creemos de verdad y darle un reimpulso para que empiece a dar los resultados que todos esperamos", subraya.

Aunque agradecen la invitación, los republicanos no comparten la intencionalidad del acto, y añaden que el CxRep no ha cumplido los objetivos que se había marcado: "Ni la internacionalización de nuestra causa política, probablemente porque ha tenido una mirada demasiado interna, ni el objetivo de generar un espacio de encuentro del independentismo".

En su opinión, el CxRep no ha logrado que en su seno se exprese "la pluralidad del independentismo" y tampoco ha permitido tejer una estrategia compartida.

"Tenemos que ser capaces de construir estrategias compartidas y no hacer de los espacios compartidos herramientas partidistas", apunta Sabrià en la misiva, donde añade que ERC se quedó sola abogando por la estrategia compartida desde un principio.

"SER MÁS Y PREPARARSE MEJOR"

Tras asegurar que no renunciarán a participar de espacios plurales, consolidando el que puede ser más útil, Sabrià recalca que "para volver a vencer hay que trabajar para ser más y prepararse mejor".

"Tenemos que saber aprovechar los aprendizajes del 1-O con proyección de futuro y trabajar para conseguir esta victoria definitiva, que todos anhelamos", subraya.