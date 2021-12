ERC asegura que las plataformas producirán en todas las lenguas oficiales

ERC ha destacado como principales logros del acuerdo sobre la Ley Audiovisual que todas las plataformas tendrán que destinar en conjunto 15 millones de euros para la producción en catalán y en las otras lenguas cooficiales, y que habrá un fondo para el doblaje de películas.

Según ha indicado la portavoz de ERC, Marta Vilalta, en unas declaraciones realizadas en el Parlament, el acuerdo alcanzado con el PSOE sobre el contenido de la Ley Audiovisual "es de mínimos", pero supone "un paso adelante" para la protección del catalán y de las otras lenguas oficiales del Estado español.

El acuerdo posibilita que ERC facilite la aprobación definitiva de los Presupuestos del Estado de 2022 -que actualmente se tramitan en el Senado- y esto "refuerza el proceso de negociación iniciado entre Cataluña y el Estado para la resolución del conflicto político existente", ha indicado Vilalta.

"El acuerdo es de mínimos, pero necesario" en la actual situación post-pandemia, ha apuntado, y en lo referente a la Ley Audiovisual ha recalcado que "hay pasos adelante muy claros con respecto al texto inicial".

Según la portavoz republicana, "no hemos renunciado a nada, en todo caso los que han renunciado son los que no han negociado", y ha querido dejar claro que ERC "no está por el bloqueo sistemático ni por el 'no a todo', sino que desea ser útil a la ciudadanía".

Al entrar en el detalle del acuerdo pactado con el PSOE, Vilalta ha destacado que "por primera vez habrá un porcentaje anual de producciones audiovisuales en catalán, además de un fondo para el doblaje".

"Todas las plataformas que operen en el Estado, tengan la sede empresarial en España o no, tendrán que financiar cada año producciones audiovisuales en catalán" y en las otras lenguas, subraya ERC en su comunicado de exposición del acuerdo.

"Cada año -especifica ERC- se destinará un mínimo de 15 millones de euros a la producción en catalán, como en la resta de lenguas oficiales, que significa un 15 % del 70 % de la producción total que el Estado exige a las plataformas (incluida Netflix) a través del artículo 117".

Además, se crea "un fondo de doblaje y subtitulado que las plataformas tendrán que incorporar en sus catálogos", y se preserva el papel del Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC), que será el órgano responsable de dirimir conflictos con las plataformas en materia de doblajes, además de mantener su "capacidad sancionadora".

En la práctica, según ERC, "el 6 % del catálogo mundial" de las plataformas "será en catalán y se añaden cuotas de catalán donde hasta ahora sólo había cuotas de castellano".

Plataformas con sede en España como Movistar o Atresmedia "tendrán que garantizar que el 6 % de su catálogo sea en catalán", precisan los republicanos, que también valoran positivamente que se incorpore a los acuerdos la existencia "de la lengua de signos catalana".

"Se garantiza que el mínimo del 15 % de la producción de televisión lineal pública del Estado sea en catalán, euskera o gallego, lo que implica más ingresos para la producción audiovisual" en estas lenguas, sostiene ERC.

El acuerdo alcanzado hoy se añade "a los ya conseguidos días atrás" en los que se prevén "cuotas sobre la oferta del catálogo de las plataformas para distribuir obra europea", que se concretan en un 40 % para las lenguas cooficiales y un 60 % para el castellano.

Dicho de otras forma, "de toda la oferta europea disponible, un 20 % de les producciones serán en catalán, euskera o gallego" y "una de cada cinco obras europeas disponibles estarán en catalán", lo que representa "un 6 % de la oferta mundial del catálogo", precisa ERC. EFE

