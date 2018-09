ERC aprobará cambios en su ejecutiva para "hacer frente a la represión"

ERC aprobará esta tarde cambios en su ejecutiva con la finalidad de "reforzar" su funcionamiento y "hacer frente a la represión", según ha indicado la portavoz del partido, Marta Vilalta, lo que comportará "blindar" a dirigentes encausados judicialmente y, a la vez, dar vía libre a nuevas incorporaciones.

Según ha explicado Vilalta en la rueda de prensa posterior a la reunión de la comisión permanente de ERC, los cambios en la ejecutiva se darán a conocer hoy mismo y tendrán que ser ratificados el próximo sábado en una reunión del Consell Nacional para que puedan ser efectivos.

La portavoz del partido ha indicado que los cambios tendrán una doble función, y la primera será la de "reforzarnos internamente" adaptando la dirección de ERC al hecho de que diversos líderes están encausados judicialmente y se encuentran en prisión o viviendo en otros países, entre ellos, el presidente del partido, Oriol Junqueras, y la secretaria general, Marta Rovira.

Como segunda función, ha añadido Vilalta, los cambios supondrán "enviar el mensaje al Estado español de que la represión no frena la dinámica de partido" y que "ERC seguirá plantando cara a la represión".

Esto pasa por "blindar y proteger a las personas encausadas, reafirmar el liderazgo de Junqueras y Marta Rovira, que seguirán al frente del partido, y aprobar nuevas incorporaciones en lugares de responsabilidad estratégica".

Los cambios en la ejecutiva permitirán, asimismo, incrementar el número de mujeres en la línea de "feminizar" el partido, ha señalado su portavoz, Marta Vilalta.

El vicepresidente del Govern y adjunto a la presidencia de ERC, Pere Aragonès, continuará asumiendo el papel de liderazgo que ya tenía hasta ahora, en ausencia de Junqueras y Marta Rovira, por lo que los cambios se producirán en el segundo nivel, y más en concreto en el reparto de responsabilidades sectoriales y organizativas dentro de la ejecutiva.

En paralelo a dichos cambios, la dirección de ERC ha decido reabrir el debate sobre la estrategia del partido, y a partir de la ponencia aprobada en su reciente Conferencia Nacional, elaborar "un documento de concreción, recogiendo el mandato de la militancia".

Esto no significa, ha puntualizado Marta Vilalta, retomar el enconado debate sobre las diversas vías de acceso a la independencia -unilateral, bilateral y multilateral-, y se mantendrá la apuesta de que ERC "no renunciamos a ninguna vía, no descartamos ninguna".

El documento de concreción de la estrategia de ERC será utilizado para negociar con las demás formaciones independentistas "una estrategia conjunta", algo que, según la portavoz republicana, es imprescindible "para lograr la unidad de acción".

Con motivo del primer aniversario de las primeras detenciones de líderes independentistas, que tuvieron lugar el 20 de septiembre de 2017, ERC prepara actos de "recuerdo" y de "protesta" y se sumará a los que se organicen conjuntamente, ha señalado Marta Vilalta.