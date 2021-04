ERC apoyaría tramitar por urgencia Plan jurídico del PP ante estado de alarma

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha señalado que su formación apoyaría poder tramitar por urgencia y en lectura única la proposición de Ley del PP que pide un plan B jurídico para unificar criterios en todas las comunidades autónomas cuando expire la declaración del estado de alarma el 9 de mayo.

También el portavoz de Compromís, Joan Baldoví, se ha mostrado a favor de apoyar esta iniciativa y encontrar una solución común para evitar que haya sentencias contradictorias ante medidas restrictivas o de movilidad que puedan aprobar las diferentes autonomías.

"Estamos dispuestos a enmendar cualquier irresponsabilidad. Lo que es una irresponsabidad es que gente como Urkullu, Tximo Puig o Aragonès se enteren de que acaba el estado de alarma sin alternativa por los titulares", ha aseverado Rufián en rueda de prensa en el Congreso.

Rufián ha criticado que el Gobierno no ha cumplido con el compromiso de hacer un nuevo marco legal para poder recurrir a un estado de alarma menos "nocivo" en cuanto a las libertades y ha reiterado : "Sí estamos dispuestos a enmendar cualquier irresponsabilidad".

La Mesa del Congreso analiza este martes si admite que la proposición de Ley del PP pueda tramitarse por la vía de urgencia y en lectura única, lo que también debería ser ratificado por la Junta de Portavoces.

La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha instado a que se permita de "manera rápida" el debate de instrumentos jurídicos para dar "certidumbre" a las autoridades en la desescalada.

El PP aboga por un levantamiento del estado de alarma donde haya una "limitación mínima" de los derechos y libertades de los españoles, "con garantías" y "sin tener que recurrir a medidas extremas".

En este sentido ha pedido a la Mesa del Congreso que "como hace con los partidos de la coalición" no agote el plazo para informar favorablemente una iniciativa.

El portavoz del PDeCAT en el Congreso, Ferrán Bel, también ha lamentado la falta de respuesta del Gobierno y el "desconcierto" que generará que no haya medidas ni pronunciamientos más allá de la ley ordinaria de Salud Pública.

"Sería irresponsable que el Gobierno no clarifique la situación antes del 9 de mayo", ha recalcado al tiempo que Rufián ha considerado que el "silencio" del Ejecutivo viene motivado por la campaña electoral en Madrid porque "se enfrentan a un latifundio creado por Ayuso y creen que les puede restar votos si la gente no se puede tomar cañas".

Por su parte, Baldoví ha sido tajante al señalar que "yo no estaría en contra... cualquier medida si puede ayudar nosotros no estaríamos en contra aunque venga del PP".

Baldoví ha coincidido en que hay una inseguridad y muchos gobiernos autonómicos "del mismo signo que el Ejecutivo y de diferente tienen inseguridad de qué va a pasar".

"No me importaría que se sentaran y que fuera esta u otra la solución. Que se escuchara a los presidentes autonómicos y que saliéramos con la certeza de que a partir del 9 de mayo no habrá sentencias contradictorias a medidas iguales", ha considerado también en rueda de prensa.