ERC apoyará las medidas sociales para la reconstrucción, pero su aprobación depende de Junts, si Vox vota en contra

El PSOE confía en que saldrá adelante, como el documento económico, aunque su votación se prevé aún más ajustada

Esquerra Republicana (ERC) apoyará este miércoles en el Pleno del Congreso el documento sobre políticas sociales de la Comisión para la Reconstrucción del país tras la pandemia del Covid-19, con lo que, si Vox reaparece para votar en contra de los cuatro textos que componen el dictamen, la aprobación del documento social quedará en manos de Junts.

Según han avanzado a Europa Press fuentes de ERC, sus trece diputados respaldarán el texto del grupo de Política Social después de que el PSOE y Unidas Podemos les hayan aceptado varias enmiendas. Sin embargo, Junts todavía se debate entre la abstención y el 'no'. Si se decanta por el rechazo, el texto no saldría adelante.

El PSOE y Unidas Podemos cuentan con aprobar las conclusiones sociales con el apoyo de Más País-Equo, Compromís, el PRC, Nueva Canarias, Teruel Existe y ERC, que suman 174 diputados. De su lado, ya han anunciado su voto negativo el PP, Ciudadanos, PNV, Bildu, el BNG, Coalición Canaria, la CUP, Unión del Pueblo Navarro y Foro Asturias, que reúnen 116 escaños.

VOX NO VOTÓ EN LA COMISIÓN PERO AMAGA CON VOLVER

En la votación en la Comisión de Reconstrucción el documento con medidas sociales, este texto salió adelante con los únicos votos de PSOE y Unidas Podemos, que pudieron aprobarlo solos porque Vox no participó en esas votaciones.

Los de Santiago Abascal abandonaron la Comisión de Reconstrucción en su tramo final alegando que no querían contribuir a "blanquear" la, a su juicio, "nefasta gestión" que ha hecho el Gobierno de la pandemia. Sin embargo, ahora no aclaran si participarán o no en las votaciones de este miércoles sobre cada uno de los cuatro textos de los que se compone el dictamen.

Fuentes socialistas han explicado a Europa Press que cuentan con que Vox sí vote y lo haga en contra de todo. Por eso se han afanado en las negociaciones de los últimos días para salvar los textos social y económico, que son los únicos que corrían peligro de ser 'tumbados'.

Así, confían en lograr la aprobación del texto social gracias al apoyo de ERC y la abstención de Junts, mientras que la votación del documento con medidas de Reactivación Económica se prevé más ajustada.

Las conclusiones económicas cuentan con el 'sí' de Ciudadanos, que ya las respaldó en la comisión. También han avanzado su voto favorable Más País, Compromís, Teruel Existe, Nueva Canarias, el PRC y Compromís. Todo ellos, con el PSOE y Unidas Podemos, llegan a 171 votos, tan sólo uno más de los que suman Vox y los que ya han dicho que votarán en contra: PP, ERC, Bildu, PNV, BNG, la CUP, UPN y Foro.

De su lado, Junts se abstendrá en el documento económico tras los pactos que ha alcanzado con el PSOE, y lo mismo hará Coalición Canaria.

EL PP SE ABRE A APOYAR EL SANITARIO Y EL DE LA UE

La aprobación de los otros dos textos que completan el dictamen de la Comisión de Reconstrucción, el relativo a cuestiones sanitarias y el de la Unión Europea, no corren peligro de ser 'tumbados', aunque se topen con el rechazo de Vox.

Es más podrían salir con más apoyo aún que en la comisión puesto que el PP se ha abierto a apoyarlos, aunque no anunciará el sentido de su voto hasta este miércoles. Tras alcanzar varios acuerdos con el PSOE, desde el PP han asegurado que antes de anunciar su decisión debían analizar las enmiendas que se aprueben del resto de grupos.

Pero fuentes 'populares' consultadas por Europa Press admiten que están más cerca del 'sí' que de la abstención, que fue lo que votaron en la Comisión el pasado 3 de julio.