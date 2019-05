ERC no apoyará designar a Iceta como senador y pide al PSOE tumbar el suplicatorio de los parlamentarios presos

Afirma que eso "supondría la libertad inmediata y el fin del juicio"

El líder de ERC en el Parlament, Sergi Sabrià, ha anunciado este miércoles que su partido no apoyará que la Cámara catalana designe senador al primer secretario del PSC, Miquel Iceta.

En declaraciones a los medios, ha criticado las formas del PSC de plantear a Iceta como candidato a presidir el Senado, ya que asegura que ERC lo sabe por la prensa: "Entendemos que ya tienen los votos necesarios para tirar esta propuesta adelante y que en estos votos no cuentan los de ERC".

Iceta solo puede acceder a la condición de senador a través de una designación del Parlament, ya que no se presentó en las listas del Senado de las últimas elecciones generales, por lo que deberá buscar los apoyos necesarios para que la Cámara dé luz verde a que sea senador por designación autonómica.

Según Sabrià, como el PSC no ha contactado con ERC para plantear la posibilidad de designar a Iceta como senador y contar con el apoyo de los republicanos, entiende que no esperan los votos de ERC: "Si no, se habría planteado de otra manera".

"Así no se hacen las cosas, no es manera de tomar decisiones", ha recriminado, y ha añadido que han hablado con el PSC después de enterarse de la noticia a través de la prensa.

También ha recriminado que se "supediten las instituciones catalanas a las decisiones que tome el PSOE respecto a sus sillas", y ha insinuado que tendrán el apoyo de Cs.

POSIBLE CONDICIÓN

Sabrià ha dicho que es el PSOE quien debe dar "respuestas" si quiere el apoyo de ERC, y que una de las primeras votaciones que se hará en el Senado es el suplicatorio de los presos independentistas escogidos como senadores o como diputados en el Congreso.

"Tumbar este suplicatorio supondría la libertad inmediata y el fin del juicio. Nos gustaría mucho saber cuál será la posición del PSOE en este tema", ha advertido.

Preguntado por si esto podría ser una condición para apoyar la designación de Iceta, Sabrià ha dicho que es un "ejemplo excelente de las respuestas que debe dar el PSOE antes de establecer algún tipo de compromiso".