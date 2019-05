ERC anuncia que votará en contra de la designación de Iceta como senador

ELECCIONES SENADO

El portavoz parlamentario de ERC, Sergi Sabrià, ha anunciado que su grupo votará en contra de la designación del líder del PSC, Miquel Iceta, como senador autonómico, ya que critican que los socialistas no les han contactado para negociar su apoyo y que han conocido la noticia por los medios.,"Así no se hacen las cosas. No es forma de tomar decisiones, lo hemos sabido a través de la prensa. No podemos supeditar las instituciones catalanas a las decisiones de sillas que t