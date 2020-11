ERC anuncia acciones legales y políticas contra la "guerra sucia" del Estado

La portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha anunciado hoy que los republicanos pasarán al "ataque" e impulsarán acciones legales y políticas contra la "guerra sucia y el espionaje político" que a su juicio desarrolla el Estado contra el independentismo, al que ha reclamado una "acción antirrepresiva conjunta".

En rueda de prensa desde la sede de Esquerra, Vilalta no ha concretado en qué se traducirán dichas acciones legales y contra quién irán dirigidas, si bien los republicanos no descartan ninguna opción y se plantean impulsarlas tanto a nivel español como internacional.

"En medio de una crisis pandémica, hemos visto cómo el Estado, con todo su peso, vuelve a atacar y las cloacas vuelven a actuar, con total impunidad como siempre. Hoy les decimos que responderemos con más convicción, que queremos pasar al ataque y tomar la iniciativa", ha aseverado la portavoz de ERC.

La dirigente republicana ha calificado de "invención de la Guardia Civil avalada por la justicia española" la causa que indaga el desvío de fondos públicos para costear los gastos del expresident Carles Puigdemont en Waterloo, y que se plasmó en diversas detenciones, entre ellas las del exconseller de ERC Xavier Vendrell.

Vilalta ha calificado de "montaje policial" dicha investigación y ha señalado directamente al teniente coronel de la Guardia Civil Daniel Baena, al que ha tildado de "creador de farsas", pues "todo lo que tiene su autoría es pura invención".

La dirigente ha cargado contra esa "guerra sucia" y "causa general contra el independentismo" que, a su juicio busca, "mezclar corrupción y blanqueo de capitales con el independentismo", mediante la "grabación de adversarios y filtración de contenidos que nada tienen que ver con los hechos investigados".

"Ante este espionaje político y montajes, nosotros responderemos y llegaremos hasta el final. Anunciamos que denunciaremos todas y cada una de las falsas operaciones policiales. Estamos estudiando interponer querellas y acciones legales en Cataluña, en el Estado y a nivel internacional", ha insistido.

En paralelo, los republicanos promoverán "acciones políticas" para reclamar al Gobierno que dé explicaciones sobre su papel y sobre si "avalan la operación y estaban al corriente", y han hecho un llamamiento al independentismo para un "gran pacto contra la represión" que evite que el soberanismo quede "dividido".

Aunque ha admitido que operaciones policiales como esta última "no ayudan para nada a crear el clima necesario y favorable para llegar a acuerdos", como por ejemplo sobre los Presupuestos Generales del Estado, Vilalta ha dicho que ERC sigue estudiando dichas cuentas para definir su postura sobre un instrumento que considera "necesario". "Creemos que hay margen y está todo abierto", ha añadido.

También ha sido preguntada sobre el exconseller republicano Xavier Vendrell, detenido por la Guardia Civil en el marco de esa operación y sobre el que el juez del caso sospecha que usó su influencia política para contactar con miembros del Govern con el fin de beneficiar sus distintos negocios, vinculados al tratamiento de residuos municipales, los laboratorios de biomecánica y hasta la fabricación de tests de COVID-19.

Vilalta ha recalcado que se trata de un "montaje policial" y que ERC "pone en duda todo lo que aparece y no da credibilidad a nada". "A mí me genera incomodidad -ha confesado- saber que se escuchó durante horas, días, meses y años a compañeros independentistas. Me revuelve el estómago saber que se usa toda esa guerra sucia contra el independentismo".

Si bien posteriormente ha matizado: "Si hay cualquier sombra que pueda sembrar duda sobre la limpieza del movimiento independentista, seremos los primeros que querremos investigarla. Si hay que esclarecer algunos de los hechos, ERC seremos los primeros que lo haremos y lo denunciaremos".