ERC amaga con no apoyar el decreto de interinos que la Cup y PDeCAT negarán

ERC ha amagado con no apoyar mañana el decreto de ley sobre los interinos, para reducir la temporalidad del sector público por debajo del 8 %, porque lo ve "inaceptable" e injusto y ha avanzado que la votación "tiene muy mala pinta", toda vez que la Cup y el PDeCAT han confirmado que votarán en contra.

Los socios parlamentarios del Gobierno, como ERC, PNV, EH Bildu, Más País o Compromís son muy críticos con el decreto ley de interinos que el Pleno del Congreso, en sesión extraordinaria, someterá a convalidación mañana y se suman a las quejas de otros partidos claves como el PDeCAT o la Cup de que no se les ha llamado para consensuarlo.

"Es una propuesta muy poco consensuada, a nosotros no nos ha llamado nadie y sé que a muchos otros grupos tampoco. Tiene mala pinta. Ahora mismo es inaceptable", ha advertido el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, en rueda de prensa en el Congreso después de que el portavoz del PDeCAT, Ferran Bel, haya avisado de que sus cuatro diputados no apoyarán este decreto.

Rufián ha reconocido que el Gobierno está negociando en estas horas los apoyos y ha lamentado que tenga "las mismas manías de pensar que tienen mayoría absoluta".

En el mismo sentido, Bel ha criticado que "no se ha contactado" con su grupo y ve posible que no prospere el decreto que elaboró el exministro Miquel Iceta y que defenderá sin embargo mañana la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero.

"Nosotros si no hay un vuelco y no lo va a haber, vamos a votar en contra", ha señalado tras argumentar que la regularización que proponen para acabar con la interinidad no genera confianza y aunque se tramite como proyecto de ley el proceso podría alargarse como muchas otras normas actualmente paralizadas.

Bel ha considerado que el decreto no soluciona el problema de aquellas personas que han ejercido desde hace muchos años y ahora no pueden consolidar su puesto, al tiempo que Rufián señala que también deben competir en oposición con recién licenciados tras años de experiencia.

El diputado de la Cup Albert Botran también ha anunciado el voto negativo de su formación, al que se sumará el del BNG, según han señalado a EFE, y ha lamentado que "haya sido la administración la que ha abusado de la temporalidad y sean los trabajadores los que paguen los platos rotos".

Para la Cup, el Estatuto del Empleado Público permite otras vías para convertir a los trabajadores interinos.

El diputado de Compromís, Joan Baldoví, también ha confirmado que este martes continúan las negociaciones entre los partidos de gobierno y otros socios de investidura en torno ha esta norma y ha advertido de que "en este momento no estamos en el sí".