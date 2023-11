ERC afea que Marlaska y Robles sigan como ministros y no descarta enmendar la amnistía

La portavoz de ERC, Raquel Sans, ha afeado que Fernando Grande-Marlaska y Margarita Robles sigan como ministros, cuestionando su "compromiso con los derechos humanos", y ha recalcado por otro lado que su partido no descarta enmendar la ley de amnistía, si es necesario, para darle "máxima seguridad jurídica".

En rueda de prensa en Barcelona, Sans ha evitado entrar a analizar con detalle la composición del nuevo Ejecutivo anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, donde habrá dos ministros catalanes: Ernest Urtasun, de Sumar, al frente de Cultura; y, en Industria, el excalcalde de Barcelona Jordi Hereu, el único representante del PSC, que pierde un ministeriable.

"Para ERC, lo que es importante no son los nombres de los ministros o de los ministerios, sino el cumplimiento de los acuerdos a los que hemos llegado. Es donde queremos poner el foco", ha señalado la portavoz republicana.

Pero Sans sí ha mostrado la preocupación de los republicanos por el hecho de que Marlaska y Robles sigan al frente de Interior y Defensa, respectivamente. "A nadie le sorprenderá que ERC no esté de acuerdo en un ministerio tan estratégico como Interior haya un nombre como el que se propone, porque nos gustaría alguien comprometido con los derechos humanos", ha afirmado.

Una decisión respecto a Marlaska que "chirría" a ERC y que, según el partido, también se produce en relación a la continuidad de Margarita Robles; ambos nombres fueron muy criticados ya por los republicanos en la pasada legislatura, marcada por las denuncias de espionaje al independentismo a través del programa Pegasus o las infiltraciones policiales en el activismo catalán de izquierdas.

En cambio, Sans ha considerado "irrelevante" que los socialistas catalanes "pierdan peso" en el actual Gobierno, ya que ha recordado que los intereses de Cataluña los ha defendido ERC en sus diversos acuerdos con el PSOE y no un PSC que "no ha mejorado Rodalies ni las inversiones en Cataluña", pese a que Raquel Sánchez era ministra de Transportes, ha recordado.

Puerta abierta a enmendar la amnistía

Por otro lado, la portavoz de Esquerra ha asegurado que su partido sigue "revisando con detalle" el texto de la ley de amnistía, para conseguir que tenga "máxima seguridad jurídica".

Manteniendo en todo caso total "discreción" al respecto, los de Oriol Junqueras "no descartan" presentar enmiendas y utilizar "todas las herramientas disponibles" en la tramitación parlamentaria, llegado el caso. "Pero no descartar presentar enmiendas no quiere decir que las presentemos", ha puntualizado.

"ERC no desaprovechará ninguna oportunidad para dar seguridad jurídica a la ley, ante la ofensiva judicial que habrá y que ya tenemos. Si hay cualquier propuesta que pueda mejorar, no entenderemos que el resto de formaciones no quieran sumarse", ha sugerido Sans, que ha explicado que Esquerra mantiene sobre esta cuestión desde una interlocución "prácticamente diaria" con el PSOE.