ERC afea a Junts que "dilate" la defensa del catalán por "agendas internas"

La portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha advertido de que la modificación de la ley de Política Lingüística es "más urgente que nunca" tras el auto judicial sobre el 25 % de castellano en las aulas, y ha avisado a Junts que "no se puede dilatar más la defensa del catalán por agendas internas o calendarios de congreso de partidos".

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ordenó ayer a la Generalitat cumplir de "inmediato" la sentencia para implantar el 25 % de castellano en todos los centros educativos y dio un plazo máximo de 15 días al Departamento de Educación para que dicte las instrucciones oportunas y establezca las garantías de control para su ejecución "forzosa".

En una rueda de prensa en el Parlamento catalán, la también secretaria general adjunta de los republicanos ha cargado de forma contundente contra JxCat, socio de gobierno de ERC en la Generalitat. "La lengua catalana no puede esperar a que en Junts se pongan de acuerdo entre ellos. Sería irresponsable", ha afirmado.

El pasado 24 de marzo, ERC, JxCat, PSC-Units y comunes llegaron a un acuerdo que preveía garantizar el uso del castellano en las aulas, donde el catalán seguiría siendo "lengua vehicular", y daba margen a los centros para concretar sus proyectos lingüísticos, pero quedó en el limbo, después de que JxCat se desmarcara súbitamente pocas horas después.

Ante una "injerencia judicial gravísima" que Vilalta ha tachado de "aberración", al imponer "porcentajes por encima de criterios pedagógicos", la portavoz republicana ha considerado que esa modificación es "más urgente y necesaria que nunca".

"No toleraremos que se demore, posponga y dilate la defensa del catalán por cuestiones internas de un partido concreto. Nos jugamos demasiado para supeditar agendas de país a agendas propias de un partido", ha señalado Vilalta, que ha considerado que "no responder no es una respuesta" para defender la escuela catalana.

La dirigente ha explicado que desde ayer ERC está en contacto con el resto de formaciones para poder desencallar esa modificación legislativa "lo más pronto posible": "Si no es en este mismo pleno, lo antes posible, o si no que sea el siguiente. Ahora sabemos que hay un límite de 15 días y no podemos dilatar más".

En ese sentido, los republicanos no propondrán en principio que esta modificación se aborde en el pleno que arranca hoy y dan margen para llegar a un acuerdo, al que "ojalá se sume también la CUP", teniendo en cuenta ese margen de dos semanas establecido por el tribunal, que consideran que podría alargarse unos días más si hay recursos.

Vilalta ha apuntado además que su partido apoya la postura del Govern ante posibles recursos que se puedan activar, así como defiende el impulso de una encuesta de usos lingüísticos en centros educativos para saber cuál es la realidad sociolingüística en los mismos.

"Lo que no podemos hacer es no hacer nada o quedarnos en lemas y nada más. Porque los lemas y las proclamas nos pueden hacer sentir muy a gusto, pero no sirven para proteger la lengua", ha señalado Vilalta.