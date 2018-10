ERC advierte a Sánchez de que no resolver la crisis catalana "será su tumba"

El portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardá, ha advertido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que si dejar sin resolver la crisis de Cataluña "acabará siendo su tumba política".

Tardá, en declaraciones en la Cámara, ha subrayado también que no hay ningún tipo de negociación con el Ejecutivo sobre los Presupuestos de 2019 y ha insistido en que siguen manteniendo que no se sentarán a hablar mientras el Gobierno no inste a la Fiscalía a retirar las acusaciones a los presos del procés.

"Ya dijimos que eso era imprescindible" para que ERC se sentara a abordar su apoyo a las cuentas públicas.

En tanto que no dé ese paso, ha subrayado Tardá, no habrá negociaciones presupuestarias y, de hecho, ha aclarado que no ha habido ni siquiera una reunión entre las dos partes para tratar el tema.

Los republicanos catalanes, ha afirmado, tienen voluntad de iniciar un diálogo con el Gobierno, "sin cortapisas", pero el Ejecutivo tiene que dirigirse primero al Ministerio Público.

"Pedimos al Gobierno que haga lo que puede hacer, no le pedimos lo que no puede hacer" y luego ya será la Fiscalía la que "sabrá lo que tiene que hacer", ha señalado.