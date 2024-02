ERC advierte de que ninguna enmienda a la amnistía cubrirá las "ocurrencias" de los jueces

La portavoz de ERC Raquel Sans ha advertido este lunes de que no habrá ninguna enmienda a la ley de amnistía que "cubra las ocurrencias futuras de los jueces instructores que van inventándose relatos", en una alusión velada a JxCat.

En una rueda de prensa en la sede del partido, Sans ha afirmado que el independentismo necesita la ley para poner "punto final" a la "etapa represora", y ha indicado que la norma no será de "aplicación inmediata" pero sí se podrá aplicar "en cada una de las causas": "No hay partidos que digan que no cubre todos los casos, sino sólo un partido que lo dice", ha apuntado.

El pasado martes, el Congreso de los Diputados tumbó la proposición de ley de amnistía con los votos en contra de JxCat, PP y Vox, por lo que la iniciativa deberá ser discutida de nuevo en la Comisión de Justicia, antes de volver al pleno de la Cámara Baja.

Al respecto, Sans ha recordado que hay "un consenso mayoritario" a favor de la amnistía, al haber contado con los votos a favor en el Congreso del PSOE, Sumar, Bildu, el BNG, el PNV y Podemos, además de ERC.

Por ello, ha hecho una apelación "a la responsabilidad de todas las formaciones políticas" para poder aprobar esta ley próximamente, si bien ha dejado claro que en este trámite parlamentario no se pueden presentar nuevas enmiendas sino que se debaten las que permanecen vivas.

Reforma de la Lecrim

Preguntada por la posibilidad de reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), Sans ha respondido que a ERC le parecen bien "todas las propuestas para que la ley de amnistía se pueda aplicar a personas que participaron en el 9N y en el 1-O", y que, por tanto, valoran positivamente "todo lo que pueda llevar" a la aprobación de la amnistía.

Así lo ha dicho la portavoz de ERC después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya abierto la puerta a reformar la Lecrim con la intención de que Junts acabe votando a favor de la ley de amnistía.