ERC advierte que el independentismo no puede ir dividido a las elecciones

La portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha advertido este lunes que "el independentismo no puede llegar a las elecciones dividido", porque "esto es hacerle el juego al Estado", y ha anunciado que su partido intentará en los próximos meses rehacer la relación con su socio de Govern, JxCat.

Según ha indicado Vilalta en la rueda de prensa posterior a la reunión de la comisión permanente de ERC, los partidos independentistas están "condenados a entenderse" a pesar de las diferencias que mantienen en sus posicionamientos actuales, por lo que tienen que dejar de lanzarse "reproches unos a otros".

Vilalta ha reconocido que, en lo que va de legislatura, las fuerzas independentistas han sido incapaces de pactar la unidad de acción y una estrategia unitaria, y que un clima preelectoral como el que ya hay ahora mismo no favorece la posibilidad de alcanzar acuerdos, pero ERC procurará crear marcos "de diálogo y de entendimiento".

"Hay que aprovechar los meses que quedan hasta elecciones para lograr una diagnosis compartida y convertir las urnas en una nueva oportunidad para que crezca el independentismo, y esto pasa -ha dicho Vilalta- por poner énfasis en los puntos en común más que no en los que nos dividen".

Sobre los pactos poselectorales, la portavoz de ERC se ha posicionado en el mismo sentido que el resto de dirigentes republicanos y ha descartado nuevos tripartitos como los que hubo hace veinte años, puesto que ERC no quiere un pacto de gobierno con el PSC.

"No pactaremos con el PSC después de las elecciones; parece que hay quien esto no quiere entenderlo", ha lamentado Marta Vilalta, que ha añadido que, al contrario de cómo ha actuado JxCat, "ERC no ha pactado con el PSC en la Diputación de Barcelona", aunque "podía haberlo hecho y no quiso".

ERC tampoco pactó con el PSC en el Ayuntamiento de Barcelona, ha recordado, ni en la mayoría de consejos comarcales, ya que el objetivo de Esquerra es "intentar pactar en primer lugar con otras fuerzas independentistas, y también reforzar las mayorías con formaciones soberanistas, pero no pactar con fuerzas que rechazan la autodeterminación".

Según la portavoz republicana, aunque JxCat no ha expresado ningún compromiso de que no pactará con el PSC, si ERC gana las elecciones catalanas, quiere "oír que lo descartan y, si no es así, que lo expliquen a la ciudadanía".

Vilalta ha dado por hecho de que JxCat y ERC podrán ponerse de acuerdo en el pleno del Parlament que está previsto para esta semana, y sobre el asunto que provocó la ruptura la semana pasada, que es el escaño que ha perdido el presidente Quim Torra, la portavoz de ERC ha insistido en encontrar una solución pactada.

"ERC -ha señalado- defiende buscar un punto de equilibrio entre el derecho de Torra a ser diputado con el de preservar la institución del Parlament para que sea útil, y sus decisiones y votaciones" no puedan quedar invalidadas.