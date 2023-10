ERC admite que la negociación se ha "intensificado" pero exige al PSOE "ponerse las pilas"

La portavoz de ERC, Raquel Sans, ha admitido que las negociaciones con el PSOE para la investidura se han "intensificado" en los últimos días, pero ha urgido a los socialistas a "ponerse las pilas" si quieren cerrar un acuerdo que aún está "lejos" en diversas de las carpetas abiertas.

En rueda de prensa en la sede del partido en Barcelona, la formación de Oriol Junqueras ha reconocido que se ha producido un "cambio de actitud" en filas socialistas desde que el pasado jueves ERC encendiera todas las alarmas y transmitiera a los negociadores del PSOE que las negociaciones estaban encalladas y corrían peligro.

"La semana pasada lo decíamos: no vamos bien. Es cierto que en últimos días se han intensificado las negociaciones, pero estamos lejos de este acuerdo", ha señalado Sans, que ha confirmado que se han "intensificado las reuniones, los contactos y las negociaciones", pero aún así el acuerdo "no existe" todavía.

De hecho, ante la posibilidad de que la sesión de investidura pudiera ser en próximos días, la portavoz de ERC ha sido tajante: "Si ha de ser la semana que viene o dentro de dos semanas, la responsabilidad es del PSOE y Sánchez. Quien quiera un acuerdo, que se ponga las pilas", ha avisado.

"Estamos en días decisivos y no entraremos en negociaciones de última hora", ha añadido.

Sans ha "celebrado" en todo caso algunos gestos recientes "positivos" como, por ejemplo, que Sánchez aludiera "explícitamente" a la amnistía o el anuncio del acuerdo entre la Conselleria de Territorio y el Gobierno para las convenios de pacificación de la N-II en el Maresme o el desarrollo de dos intercambiadores ferroviarios en el Vallès, reivindicaciones "históricas".

Amnistía "total" y solución "estructural" de financiación

Precisamente sobre la amnistía ha recordado que se trata de "una de las subcarpetas" de la negociación y, más concretamente sobre su contenido, preguntada sobre si debería incluir a los procesados por terrorismo o la causa de Tsunami Democràtic, ha dejado claro que ERC reclama una "solución total al conflicto".

Del mismo modo, los republicanos insisten en la necesidad de un "traspaso integral" del servicio de Rodalies y una "mejora" de la financiación para hacer frente al "déficit fiscal crónico" que sufre Cataluña.

Respecto a si una posibilidad para afrontar esa última cuestión podría ser una condonación de la deuda autonómica, Sans ha considerado que esa posibilidad "no deja de ser un parche y una respuesta parcial" a un problema que requiere de una solución "estructural".

"Necesitamos corregir ese déficit crónico. Nos sorprende el papel del PSC, la política de brazos caídos hacia los intereses económicos de Cataluña... pero después vendrán al Parlament a reclamar no sé cuántas cosas, teniendo un déficit crónico de 22.000 millones de euros", ha reprochado.

Interpelada entonces sobre si ERC no investirá a Sánchez si no hubiera acuerdo más allá de una amnistía, Sans ha pedido plantear esa pregunta "a la inversa": "¿Está dispuesto Sánchez a que gobiernen PP y Vox por no ser capaz de dar respuesta a las necesidades de Cataluña? ¿Está dispuesto a regalar la presidencia a PP y Vox por no dar respuesta al déficit crónico o al servicio deficitario de Rodalies?".

Y ha lanzado una crítica también a los comunes, por asegurar este lunes que "no entenderían que ninguna fuerza progresista rechace la investidura" de Pedro Sánchez: "De los que defienden un país de trenes me sorprende que digan que los trenes no son prioritarios", ha sugerido Sans.