ERC acusa a Robles de querer "boicotear al Gobierno" y la anima a pasar al PP

El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, ha acusado a la ministra de Defensa, Margarita Robles, de estar "intentando boicotear al Gobierno" en medio del caso de supuesto espionaje a políticos independentistas, por "arrastrar" en su opinión al PSOE a pactar con el PP.

"Invito a Robles a que pida la entrada al PP, está siendo la mejor ministra del PP", ha declarado Rufián a los medios en los pasillos del Congreso, después de que ya pidiera la dimisión de la ministra si tuviera algún conocimiento del supuesto espionaje.

En su opinión, Robles está tratando de "arrastrar al PSOE junto a sus barones a pactar con el PP" porque si no "no se entienden las burradas que está diciendo" en relación al supuesto espionaje a políticos independentistas, refiriéndose en concreto a las declaraciones recientes en las que la ministra ha dudado de la información publicada sobre este asunto por New Yorker.

"(Robles) está intentando boicotear este Gobierno", ha añadido Rufián, que sigue sin desvelar si ERC apoyará o no el plan de medidas anticrisis del Ejecutivo de Pedro Sánchez que se debate y vota este jueves en el pleno del Congreso.

Rufián ha vuelto a amagar con dejar caer este plan si el Gobierno no "actúa" con el supuesto espionaje a políticos independentistas a través del sistema Pegasus, ya que cree que la oferta planteada hasta ahora por el Ejecutivo es insuficiente.

Exige "como mínimo" la creación de una comisión de investigación específica en el Congreso para apoyar el real decreto con las medidas anticrisis, porque no le vale con abordar el supuesto espionaje en la comisión de secretos oficiales recientemente reactivada, como ha planteado el Gobierno.

"El único idioma que entiende el PSOE es tumbar la agenda legislativa. Si no, no van a actuar", ha subrayado Rufián, que asegura que se están planteando ir a los tribunales para denunciar el supuesto espionaje, como ya ha acordado el Parlament catalán.

Por su parte, la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, ha dicho que Robles ya se ha "delatado justificando el espionaje" cuando en el pleno ha preguntado qué habría que hacer si alguien declarara la independencia o no respetara la Constitución.

Y tampoco ha desvelado el sentido de su voto al real decreto a la espera de ver qué hace el Gobierno con el supuesto espionaje.

"Los partidos independentistas hemos dejado muy claro qué queremos, que se investigue, que se abra una comisión de investigación, que se depuren responsabilidades y haya dimisiones", ha indicado.

El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha dejado entrever que apoyará el real decreto porque "merece la pena y debería salir", aunque cree que el Gobierno no está dando explicaciones suficientes sobre el supuesto espionaje.

Pese a las dudas sobre lo que votarán formaciones independentistas y el PP, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, confía en que el real decreto salga adelante.

"Confiamos en que se va a aprobar", ha declarado a los medios también en los pasillos del Congreso, al tiempo que ha dicho que siguen en conversaciones con los grupos. EFE

