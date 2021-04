ERC acusa a JxCat de dilatar la negociación y no ve ningún escollo insalvable

La portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha acusado este lunes a JxCat de "alargar" la negociación para investir president a Pere Aragonès, pese a que a su entender ya no hay "ningún escollo insalvable" para alcanzar un acuerdo.

El propio Aragonès, si es necesario, "no tiene ningún problema en liderar él mismo" la negociación por parte de ERC, para desbloquear el acuerdo, ha asegurado Vilalta.

Así lo ha manifestado en rueda de prensa, después de que la presidenta del Parlament, Laura Borràs, haya cuestionado las "prisas" expresadas por el candidato de ERC a la presidencia de la Generalitat, Pere Aragonès, para poder ser investido cuanto antes, y haya considerado prioritario alcanzar un "buen acuerdo".

Para Vilalta, "es perfectamente compatible" alcanzar un "buen acuerdo" entre ERC y JxCat y que este acuerdo "sea rápido", porque ambas formaciones llevan semanas avanzando en sus trabajos.

Vilalta ha subrayado que "quien tiene prisa es el país", ya que "la gente no puede esperar más" ante la "crisis múltiple" provocada por la pandemia de covid y necesita un Govern que pueda trabajar "con todas las herramientas".

"El país no puede esperar más", ha alertado.

Por ello, ERC insiste en cerrar un acuerdo "lo más pronto posible" con JxCat, sin "perder más días", porque no observa "ningún escollo insalvable" que lo impida.

"No entendemos ni compartimos que se siga alargando esta situación de interinidad y provisionalidad, que haya quien quiera alargar esta situación", ha denunciado Vilalta, que ha retado a JxCat a explicar si ve "algún escollo" concreto que obstaculice el acuerdo.

ERC no descarta todavía investir a Aragonès antes de la Diada de Sant Jordi, el 23 de abril, aunque prefiere no ponerse "topes que después no se puedan cumplir".

Después de que Borràs se haya mostrado escéptica con la idea de que un nuevo referéndum pueda ser la solución para avanzar en el procés, Vilalta ha advertido de que sobre ello se ha "hablado" en las negociaciones entre ERC y JxCat, en las que no participa la presidenta del Parlament y "quizá no tiene toda la información".

Para Vilalta, "el mejor instrumento" para resolver el conflicto catalán sí sería "un referéndum de autodeterminación".

Por otra parte, Vilalta ha confirmado que ERC "no pondrá trabas" a la elección de la diputada de JxCat Aurora Madaula como secretaria segunda de la Mesa del Parlament en sustitución de Jaume Alonso-Cuevillas.