ERC acusa al Gobierno de no querer negociar y hacer un "chantaje" sobre la reforma laboral

Insta al Gobierno a sumarse a su propuesta de "amnistía" después de descartar la reforma del delito de sedición

La secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha acusado al Gobierno de no querer negociar y no aceptar ninguna modificación del texto, por lo que cree que está haciendo un "chantaje" para que ERC apoye la reforma sin hacer ningún cambio.

"No es que nosotros estemos instalados en el 'no'. Quien no se mueve es el Gobierno del Estado", y ha afirmado que, según ella, el Gobierno prioriza no perder a la patronal en el apoyo a la reforma laboral al blindaje de los derechos de los trabajadores.

REFORMA DE LA SEDICIÓN

Preguntada por que el Gobierno central haya descartado incluir la reforma del delito de sedición en el Plan Normativo del Ejecutivo de Pedro Sánchez, Vilalta ha contestado que la propuesta de ERC siempre ha sido la amnistía y ha pedido al Gobierno que se sume a esta propuesta si descarta reformar la sedición.

"Ya que parece que la prioridad no pasa por reformar el delito de sedición dentro del Código Penal español, les invitamos a que se sumen a la propuesta de amnistía", ha afirmado.

NUEVOS LIDERAZGOS

Después de que el presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, anunciara que deja su cargo y defendiera una renovación de los liderazgos en el independentismo distintos a los de 2017, la portavoz de ERC le ha agradecido el trabajo y ha dicho que respeta su opinión, aunque cree que "hace falta todo el mundo, y todos son parte de la solución".

"Nosotros consideramos que somos necesarios todos, que todos somos importantes e imprescindibles, especialmente aquellas personas que tienen responsabilidades políticas aún,que están avaladas por la propia ciudadanía, militancia y la familia que formamos ERC", ha añadido