ERC se abstendrá pero "está más cerca del 'no' que nunca" a la prórroga

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha advertido este miércoles al Gobierno de Pedro Sánchez de que la abstención de su partido a la tercera prórroga del estado de alarma, hasta el 10 de mayo, está "más cerca del 'no' que nunca".

En el pleno del Congreso que debate la autorización de una nueva ampliación del estado de alarma ante la emergencia sanitaria del coronavirus, Rufián ha rechazado apoyarla porque "ni es nueva, ni corrige los errores de la anterior", por los que se ha mostrado muy crítico con la gestión del Ejecutivo de Sánchez.

Para Rufián, ha llegado el momento de actuar con "valentía" y prepararse para el futuro, tanto social como políticamente, por lo que ha instado al Gobierno a establecer mecanismos de "mutuo reconocimiento, colaboración y acuerdo institucional" entre comunidades autónomas y, sobre todo, a "volver a la mesa de diálogo y negociación" con Cataluña.

"Le insto a volver a convocar la mesa de diálogo y negociación en cuanto el estado de alarma termine y, en cualquier caso, no más tarde de junio de este año", ha planteado el portavoz de ERC.

En cuanto a la situación actual, Rufián ha subrayado que, de las seis condiciones que ha definido la Organización Mundial de la Salud (OMS) para aligerar el confinamiento, "España no cumple ninguna" y ha citado varios ejemplos de decisiones sin sentido, como que una persona no pueda ir a un velatorio a despedirse de un allegado y sí pueda viajar en metro para acudir a su puesto de trabajo, o que "un adulto pueda ir a por tabaco y un niño no pueda jugar en el parque".

La única explicación que cabe encontrar es, a su juicio, que el Gobierno maneje "con una mano los datos del virus y con la otra el teléfono de la patronal", ha dicho Rufián, para quien el Ejecutivo pretende mantener un "perverso equilibrio entre salud y economía, obviando que sin salud no hay nada".

También ha reprochado que el Gobierno haya optado por "el ordeno y mando y la 'bunkerización'" y por la "recentralización que agrava la situación" ya que ninguna administración conoce mejor el terreno que una autonómica o municipal, por lo que salir de esta crisis "pasa por que las comunidades autónomas recuperen desde ya sus respectivas competencias", ha considerado.

Rufián también ha criticado la política de comunicación por la que "por la mañana sale un señor de uniforme hablando de las naranjas que ha robado no se quién y por la tarde a un señor de traje hablando de numerología conspiranóica", por ello ha recomendado que "no comuniquen ni militares, ni fanáticos sino expertos y políticos".

Así, por ejemplo ha destacado que "provoca pavor" que sea un militar el que hable de combatir los bulos ya que "si colocan al zorro a cuidar las gallinas, se las comerá" y advertido de que, con las constantes rectificaciones, el Gobierno lo que consigue es "alarmar y confundir".

Para Rufián, la obligación ahora es saber prever escenarios, adelantarse y aportar soluciones al previsible "martillazo económico" que va suponer esta crisis, que sacará a la luz la "codicia, el odio y la indiferencia", la "tentación de la depredación y el sálvese quien pueda" y la de "escuchar a los Orban, los Trump y los Abascal". EFE