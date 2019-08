Equo no ve motivos para romper el acuerdo PSOE-UP en el Ayuntamiento logroñés

El concejal de Equo-Verdes en Logroño, José Manuel Zúñiga, ha asegurado este viernes a Efe que, en principio, no ve motivos para romper el acuerdo de gobierno que mantiene la coalición Unidas Podemos (UP), de la que forma parte, con el PSOE en el consistorio de la capital riojana.

Zúñiga ha explicado que Equo-Verdes de La Rioja celebrará esta tarde una asamblea para analizar la situación creada después de que algunos miembros de Podemos La Rioja, hayan apostado en las últimas horas por romper el pacto con el PSOE en el Ejecutivo regional.

Esta decisión estaría motivada porque la presidenta del Gobierno riojano, la socialista Concha Andreu, ha nombrado consejera a la diputada de la formación morada, Raquel Romero, quien no era la persona propuesta por el Comité Técnico de Podemos, que apostó por Amalia Revuelta.

Andreu, tras tomar posesión de su cargo este jueves, afirmó que el nombramiento de Romero se debe a la "estabilidad" que quiere para toda la legislatura y recordó que fue esta diputada la que participó en las negociaciones para conformar el pacto de gobierno entre PSOE, Podemos-Equo e IU.

El Grupo de Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Logroño está formado por Zúñiga, como portavoz y concejal de Medio Ambiente, y por Amaya Castro, de Podemos, cuyos votos son necesarios para que el PSOE, con once concejales, mantenga la mayoría junto al del Partido Riojano (PR+), frente a los nueve del PP y los cuatro de Ciudadanos.

Zúñiga, quien ha hecho estas declaraciones en su calidad de concejal, ha indicado que, a lo largo de la jornada, prevé reunir datos para conocer los motivos por los que algunos miembros de Podemos plantean esa ruptura del acuerdo con el PSOE en el Gobierno de La Rioja, que también podría afectar al Ayuntamiento de Logroño.

"Me parece que no hay que mezclar la situación regional con la particular de cada Ayuntamiento", según el edil, para quien el momento que vive Podemos en La Rioja es "un tema interno", que deberá resolver la propia formación morada.

También ha deseado que "ojalá" no se disuelva la coalición UP en La Rioja, formada ahora por Podemos y Equo-Verdes, una vez que IU, el pasado mes de julio, la abandonó después de que Romero votará en contra de la primera investidura de Andreu.

Zúñiga ha indicado que los concejales de UP en Logroño han sido elegidos por los ciudadanos para "llevar a cabo políticas transformadoras", en lo que se está trabajando, por lo que, en estos momentos, entiende que no hay motivos para romper el pacto con el PSOE en el Ayuntamiento de la capital riojana. EFE.